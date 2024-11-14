三星蔥沒貨了？今出貨量不到200公斤 蔥農：要兼顧品質

宜蘭三星蔥連續遭到颱風、豪雨侵襲，出貨量銳減，蔥價飆升，日前突破每公斤千元登頂史上最高價。今天蔥價回落到每公斤800元左右，出貨量不到200公斤，蔥農表示，倒也不是完全沒有蔥，但為了顧及品質，不能把品相不好的蔥拿去賣。

三星地區農會指出，受到連續颱風、豪雨影響，青蔥出貨量持續減少，今天僅出貨10件，換算成重量約150到200公斤，成交價回落到每公斤800元左右，仍是天價；三星蔥受損嚴重，出貨量少價格難免飆升，請消費者見諒。

三星農會也表示，多虧上個月從大同鄉四季、南山的山區移植回夏天時栽種的種苗，這些種苗較為強韌，雖然也有受損，仍有約6到7成存活，盼接下來玉兔颱風不要帶來過多雨量，否則僅存的青蔥還有可能進一步受損。

蔥農林東海昨受訪表示，向簽約供貨的鼎泰豐餐廳停止供應三星蔥2周，今天他解釋，停止供貨的原因不是因為「完全沒有貨」，田裡當然還是有存活的青蔥，但考量到出貨品質，不能把泡過水、品相不佳的青蔥賣給人家，才主動請假。

林東海說，現在就算勉強出貨，品質不好，單價又高，不如等到風雨過後、青蔥復原完畢，品質回升到可以接受的程度，再行出貨，這是他個人的堅持；鄉內還是有其他蔥農有辦法端出品質良好的青蔥，雖然數量不多，單價也無可避免地升高，不至於完全買不到。