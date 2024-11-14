蘭嶼生鮮超市才剛補貨！天兔颱風來襲恐又掃光 鄉民：先買好買滿

山陀兒、康芮颱風才接連襲台，天兔颱風即將逼近台灣，台東蘭嶼首當其衝，島上唯一地區農會生鮮超市才剛完成補貨，今天居民又來搶生鮮商品防颱了。林姓鄉民說「船班運輸很難預期，先買好買滿再說！」

「沒先買齊，就要吃泡麵罐頭。」林姓鄉民說，颱風影響不知道多久？若還有東北季風攪局，客輪和貨輪船班能否正常運輸就很難說的準，就先來超市買足。另黃姓鄉民說，「這情況已經很習慣，但政府還是得解決」。

中央氣象署今天清晨發布中度颱風天兔海上颱風警報，其中最先接觸的蘭嶼鄉，預估中午過後風浪增強，明、後天風浪最大。蘭嶼島上鄉民紛紛前往地區農會生鮮超市搶購生鮮物品，門市內熱門的肉類及蔬菜恐將掃空。

地區農會表示，康瑞颱風過後，才完成運補，但蘭嶼農會超市目前沒有相關冷藏倉儲室設備，因此，生鮮商品在颱風登陸前大多已搶購一空，目前要等天兔颱風後船運恢復開船才能做補給，門市其餘罐頭類及包裝麵食貨量充足。

鄉公所表示，生鮮產品被掃光，自然是可預期，畢竟防颱準備，島上目前物資很充裕，不會有斷糧危機，公所也都有備儲超過1個星期的物資隨時應急，外界不用過於擔心，颱風過後民生用品就會恢復正常運補。