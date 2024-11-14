颱風天兔逼近 花蓮南區稻農連日搶收到半夜

花蓮稻農今年很難過，月初才因颱風康芮造成稻米倒伏影響收成、拖慢搶收進度，這週又有天兔颱風逼近，南區農民連日搶收到半夜，農民嘆「老天連最後殘餘價值都不給嗎」。

颱風康芮造成花蓮南區水稻倒伏嚴重，好不容易等到收成期，又有颱風天兔逼近；富里鄉農會總幹事張素華說，倒伏稻米、土石及木頭等雜物拖慢割稻機進度，原本1天可收5公頃，現在只剩1公頃，還容易造成刀片斷裂、機具受損。

張素華說，前幾天趁天氣好趕工搶收，每天加班到凌晨1、2時，全鄉2500公頃稻米面積到今天上午只搶收1/3，還有2/3還來不及搶收，加上間接雨勢，進度緩慢。

她無奈地說，農民與颱風比速度，連續天災無語問蒼天，「難道連最後殘餘價值，都不想給農民嗎？」

玉溪農會總幹事蔡宗翰說，水稻種植面積約3500公頃，上次颱風造成9成稻田都有倒伏狀況，這幾天都搶收約5成，因農機具不夠向西部調機具，機具還沒到先等到颱風，只能盡量搶收，收多少是多少。

李姓農民種植20多甲稻米，等了3天總算在今天早上排到割稻機，又遇到下雨停擺。他說，至少要收成8成才能打平成本，這次扣掉倒伏面積，原本算一算還能收6成稻米，加上政府補助1成救助，現在又有颱風逼近，怎麼算今年都會虧損。

花蓮縣政府農業處長陳淑雯說，花蓮稻米進入收成期，遇到颱風康芮造成4086公頃水稻受害，這次又有颱風天兔逼近，搶收機具不足問題，已協調徵調西部支援，收割後稻穀，農會或集團產區都會收購，若有災害穀，農糧署也有啟動災害穀收購作業。