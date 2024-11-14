基隆在地餐飲食材使用本地農漁產品 人氣王山海相連羹

基隆市政府為鼓勵在地餐飲業者使用本地農漁產品當食材，推動地產地銷的理念，也提升民眾對基隆優質農漁產品的認識，共有10家餐廳參與，評選出前三名，各具特色餐點白帶魚、海藻、小卷、墨魚等都融入。人氣王結合山海食材山藥及海鮮鎖管等烹調而成的山海相連羹，線上票選人氣最旺。

基隆市政府舉辦「四季特色農漁產品料理徵件競賽」，鼓勵在地餐飲業者使用在地農漁產品，今公布名次，第一名「母湯Mom's Soup」的「三代同堂金銀共融」；第二名「朋廚烘焙坊」的「黑鳶飛翔海鮮杏仁脆片」；第三名「藻樂趣海藻創意美食」的「漁夫定食套餐」，以及線上票選人氣王「山水草間」的「山海相連餅羹香」。

產發處副處長蔡馥嚀說，第一名使用基隆本港白帶魚；第二名使用海港在地的新魚墨魚汁、蝦米、海藻及頂級杏仁片；第三名使用新鮮海藻、小卷、墨魚及飛魚卵香腸及鯖魚，搭配海藥飲及海燕窩（石花凍）。

人氣王結合山海食材山藥及海鮮鎖管等烹調而成的山海相連羹，以及眷村文化以浙江傳統燒餅和基隆山藥羹湯為主軸，融合新住民文化與在地特色，蘊含著深厚的家庭情誼。來自於對家人的關愛，將太太故鄉的味道與基隆的材結合，創造出獨具風味的佳餚。

產業處長林鼎超表示，基隆市政府今年積推動大專生及在地青年深入基隆市農漁村社區，實踐創新行動方案。藉由打造「潮嚮．山海基隆」品牌，市府期望提升基隆的在地產業與旅遊觀光，發揮基隆獨特的產業特色，將年輕人充滿創意的能量與當地農漁產業緊密結合，為農漁村注入嶄新活力。