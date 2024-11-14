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颱風天兔恐影響台東 農改場籲農友強化防颱注意焚風

中央社／ 台東縣14日電

颱風天兔恐影響台東，農民上午把握好天氣搶收農作物；台東區農改場呼籲農友強化防颱措施，並注意焚風發生。

農業部台東區農業改良場在官網貼出警報公告表示，氣象署今天清晨發布海上颱風警報。由於颱風天兔結構紮實、強度持續增強且路徑有向西北的趨勢，對台東地區影響不容小覷，台東農改場籲請農友做好防颱措施，以減少損失。

台東農改場提供台東重要作物預防措施供農友參考：水稻方面，已成熟部分，建議即時收割；近收穫期，未能收割者，建議田區排水放乾，降低倒伏發生；低窪地區則應注意排水，避免浸淹造成損害。

果園應注意排水溝保持暢通，植株應立支柱固定，避免倒伏；迎風面架設防風網，抵禦強風減少倒伏及枝條折損；番荔枝（釋迦）大目釋迦為冬期果果實生長期及採收期，可採收果實儘速採收，鳳梨釋迦正值果實生長期及接近果實採收期，中果期果園，果實可先套蔬果套，並注意果實附近枝葉修剪，避免果實擦傷。

臍橙目前已近成熟果建議提早採收，果園迎風面架設防風網，可抵禦強風減少枝條折損；焚風發生時，立即啟動灑水設備降溫。

台東農改場表示，農友在防颱措施或災後復育技術上如有疑問，可逕洽台東農改場各研究室，研究人員將竭誠為農友服務，電話：089-325110轉1610（稻作）、2912（果樹）、1633（蔬菜）、1634（特作）、4650（雜糧）、1730（植保）。

台東 天兔 農改場 颱風 鳳梨釋迦

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