回響／基隆嚴抓騎樓違停 不再續推街道家具

本報昨報導交通部授權地方政府決定是否開放騎樓停車，導致亂象紛陳。而基隆不僅開放部分處騎樓停車，還研議街道家具進駐，行人通道常被擋住，市長謝國樑昨表示，將請警方加強取締騎樓違停、淨空路口，也不再續推街道家具計畫，明年1月將有重大變革。

基隆市去年推動「綠腳丫」政策，在76處開放停放機車的騎樓轉角及連接行人穿越道（斑馬線）處設置「綠腳丫」、「禁停紅線」及「行人通道」等標示，禁止車輛違規停放。但近期民眾反映，機車在「綠腳丫」違停案件增加，希望警方加強取締。

謝國樑說，綠腳丫就是騎樓為行人留下的通道，卻常停放機車，將請警方加強取締；已決定不續推街道家具，至於已在騎樓擺放家具的餐飲店，將輔導不能影響行人通行。

他表示，不論在全國哪個縣市，行人通行權益都是最重要的，基隆明年起維持街道路口淨空，加強取締周邊違停；騎樓、街道必須留1.5公尺行人空間，是未來2大重點方向。

基隆市警局表示，去年9月印製「騎樓停放機車小提醒」宣導海報，在公告開放停放機車的騎樓張貼，並取締「綠腳丫停車」等違規；交通隊統計，截至11月10日，已取締違規占停綠腳丫996件。警方也呼籲，民眾若有發現「綠腳丫」被障礙物占用，或違規停車等情形，可撥打110報案。