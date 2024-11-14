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宜蘭連日大雨 三星蔥沒貨了！停止供應2周

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導
三星蔥飆出史上最高價每公斤破千元，蔥農表示「真的沒貨了」，起碼停止供應2周，若颱風再來，甚至得等到明年才有三星蔥。圖／三星地區農會提供資料照
三星蔥飆出史上最高價每公斤破千元，蔥農表示「真的沒貨了」，起碼停止供應2周，若颱風再來，甚至得等到明年才有三星蔥。圖／三星地區農會提供資料照

康芮颱風走沒多久，宜蘭連日逢雨災，三星蔥飆出史上最高價的每公斤破千元。蔥農表示，現在已經不是產量減少的問題，而是完全沒有產量，別說運到市場上賣，原本與鼎泰豐等大餐廳簽約供應青蔥，但如今沒貨，預估停止供應兩周。

宜蘭前天遭大雨侵襲，造成台鐵新馬至蘇澳新站軌道淹沒，昨東北季風減弱，但東北部仍有局部大雨，龜山至頭城間又因雨積水，有列車因此退回頭城站。

溪南前天多處淹水，蘇澳鎮聖湖路、南方澳南興里一帶最嚴重，水深數十公分，受災逾百戶，昨各地開始復原，鎮公所清潔隊出動車輛清泥沙，民眾把泡水家具搬到屋外，統計災損盼補助。

綽號「東海蔥王」的林東海說，康芮颱風來得快，蔥農來不及搶收，青蔥基本上都倒伏泡水；本以為大概10天左右可以復原，前天又來大暴雨，全三星鄉只出貨13箱，昨更只有12箱，真的沒貨了，預估停止供應兩周。

縣府農業處表示，水災主要集中在溪南地區，初步得到的農損回報以葉菜類為主，果樹類較輕；由於雨災離上次康芮颱風還不到3周，申請天災現金救助會與康芮颱風造成的災損合併計算。

康芮颱風 災損 蘇澳

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