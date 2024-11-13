快訊

醫師、律師還吃香？5大熱門高薪低壓職業出爐 年薪爽領逾300萬

美國10月CPI年升2.6％符合預期 相較9月2.4％升幅略升

颱風恐再來農民忙搶收 收割機冒煙故障心急無奈

中央社／ 台東縣13日電

颱風康芮造成台東水稻倒伏，後面又有颱風天兔逼近，農民忙著搶收，導致這幾天收割機故障率高，農民心急如焚。台東縣政府表示，目前已有6成水稻搶收完成。

今天下午台東縣鹿野鄉二層坪農地，忽然竄出濃煙，民眾遠望擔心民宅失火通知消防局，消防局人員趕到現場發現是一輛稻穀收割機引擎故障冒煙，趕緊協助撲滅。

鹿野地區農會推廣部主任李珠連接受中央社記者訪問表示，康芮颱風造成台東水稻嚴重倒伏，農民忙著搶收，收割機日夜在田裡操，不堪負荷，這幾天故障率特別高，農民心急如焚，只能祈求天兔不要再帶來危害。

台東縣政府農業處表示，颱風康芮造成池上鄉1500公頃、關山鎮2000公頃、鹿野約900公頃及其他鄉鎮地區600公頃水稻倒伏、泡水，農業部農糧署與台東縣政府、地區農會合作協助調度收割機下，目前縱谷地區整體水稻收割情形已有6成左右，持續搶收工作。另部分區域則要排烘乾設備時間，希望能加快採收速度，不要讓災情擴大。

台東 康芮颱風 農民

延伸閱讀

天兔颱風將至 恆春半島國家遊樂區及步道14日起封閉

颱風天兔接近 嘉明湖等步道14日午後封閉

天兔颱風估明發海陸警 暴風圈恐觸2地降雨熱區曝光

颱風天兔快速移動 黃偉哲籲市民防颱注意安全

相關新聞

國台辦控陸擱淺貨輪「申請回港遭拒」 港公司：未提出

中國貨輪「鈺洲啟航」觸礁擱淺新北野柳岬，對於國台辦發言人朱鳳蓮今天指「鈺洲啟航」多次申請回基隆港被拒，基隆港務分公司表示...

天兔颱風逼近...台東船班明起取消 山林步道預警封閉

天兔颱風逐漸接近台灣東部，根據中央氣象署資料預計15、16日影響最明顯，基於安全考量台東往返綠島、蘭嶼客輪明天下午1點半...

回響／基隆開放騎樓停車綠腳丫占用嚴重 警將全力取締

本報今天專題報導，交通部開放騎樓停車可因地制宜，各縣市做法不一，亂象紛陳。基隆停車空間不足，去年開放部分處騎樓停車後，地...

偏鄉路斷…宜蘭教師工會呼籲納保補油貼 縣府將研議

颱風連續侵襲，宜蘭山區道路數次中斷，偏鄉交通成問題。宜蘭縣教師職業工會指出，許多偏鄉教職員到校有安全問題，也會增加交通支...

兩天內16人擅闖太魯閣封閉高山步道遭勸離 「爬黑山」可罰3千元

日前康芮颱風來襲，太魯閣國家公園管理處公告停止入園入山，目前尚有多條高山步道未開放，但近日接連有登山隊伍意圖「爬黑山」被...

遺址開挖逾30年 考古現場擺爛 議員揚言「封路圍館」

台東縣30年前興建台東火車新站，意外挖掘出卑南文化遺址，政府預留15米道路並承諾興建道路，讓新站的後站繁榮起來，但迄今承...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。