快訊

波波醫師爭議驚動賴總統 衛福部臨時記者會祭三大措施

桃園育達高中校車放學猛撞路樹 司機學生8人輕重傷緊急送醫

12強Live／陳晨威滿貫砲、陳傑憲加碼兩分砲 二局下中華隊6：0領先南韓

宜蘭蘇澳上百戶一度淹水 積水退後災民清理家園

中央社／ 宜蘭縣13日電

宜蘭縣蘇澳鎮昨天因東北季風影響，大雨不斷，至少造成上百戶民宅淹水。隨積水消退後，受災居民今天忙著清理家園，盼早日回歸正常生活。

蘇澳鎮昨天較嚴重的淹水區域包含聖愛里，水深及膝；南興里等地也因大雨來不及排水，水深至少30公分，當地許多店家與民宅都積水，影響營業。

隨著積水退去留下黃色泥砂，受災居民今天清理家園時表示，很久沒見過這麼猛烈雨勢。

南興里長黃殿璋說，當地昨天有上百戶民宅或店家一度淹水。災害原因包括瞬間雨量超出排水系統負荷、南方澳污水下水道出水口的口徑太小，不少住戶的家電、裝潢、汽機車受損，盼蘇澳鎮公所協助受災戶爭取災後救助。

聖愛里長陳文財說，昨天雨量太大，聖湖路地處低窪，路面淹水速度非常快，直到昨晚水位才慢慢消退，估計10多戶民宅遭受水災，其中有的民宅積水超過50公分。

蘇澳鎮長李明哲回應，近日將與縣府等單位，重新檢視南方澳的排水系統，避免再度發生水災。至於災後救助，盼中央及縣府透過專案方式提供協助。

淹水 災後 蘇澳

延伸閱讀

偏鄉路斷…宜蘭教師工會呼籲納保補油貼 縣府將研議

淹水過後…宜蘭南方澳巷內泥沙遍地 上百戶住家大清理

大雨狂炸！龜山-頭城軌道遭淹沒 暫單線雙向行駛

豪雨狂炸台鐵軌道成河道 新馬-蘇澳新站恢復正常行駛

相關新聞

國台辦控陸擱淺貨輪「申請回港遭拒」 港公司：未提出

中國貨輪「鈺洲啟航」觸礁擱淺新北野柳岬，對於國台辦發言人朱鳳蓮今天指「鈺洲啟航」多次申請回基隆港被拒，基隆港務分公司表示...

天兔颱風逼近...台東船班明起取消 山林步道預警封閉

天兔颱風逐漸接近台灣東部，根據中央氣象署資料預計15、16日影響最明顯，基於安全考量台東往返綠島、蘭嶼客輪明天下午1點半...

回響／基隆開放騎樓停車綠腳丫占用嚴重 警將全力取締

本報今天專題報導，交通部開放騎樓停車可因地制宜，各縣市做法不一，亂象紛陳。基隆停車空間不足，去年開放部分處騎樓停車後，地...

偏鄉路斷…宜蘭教師工會呼籲納保補油貼 縣府將研議

颱風連續侵襲，宜蘭山區道路數次中斷，偏鄉交通成問題。宜蘭縣教師職業工會指出，許多偏鄉教職員到校有安全問題，也會增加交通支...

兩天內16人擅闖太魯閣封閉高山步道遭勸離 「爬黑山」可罰3千元

日前康芮颱風來襲，太魯閣國家公園管理處公告停止入園入山，目前尚有多條高山步道未開放，但近日接連有登山隊伍意圖「爬黑山」被...

遺址開挖逾30年 考古現場擺爛 議員揚言「封路圍館」

台東縣30年前興建台東火車新站，意外挖掘出卑南文化遺址，政府預留15米道路並承諾興建道路，讓新站的後站繁榮起來，但迄今承...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。