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颱風天兔接近 嘉明湖等步道14日午後封閉

中央社／ 台東縣13日電

颱風天兔恐逼近，林業及自然保育署今天下午宣布，嘉明湖及浸水營等步道、古道自14日下午5時起預警性封閉。

農業部林業及自然保育署台東分署下午發布新聞稿表示，因颱風逐漸接近，考量轄內森林育樂場域位處東部山區，且強風及降雨恐影響遊客安全，將於明天下午5時起預警性封閉。

包括知本國家森林遊樂區、嘉明湖國家步道、浸水營國家步道東段、麻荖漏步道、都蘭山步道、安通越嶺古道東段、關山紅石步道、綠島觀海步道、綠島阿眉山步道、鯉魚山步道、大武觀海步道。

以及利嘉林道、知本林道、延平林道、錦屏林道、霧鹿林道、紅石林道全面封閉。

台東分署表示，考量山友下撤安全，向陽、嘉明湖山屋自明天中午12時實施預警性封閉，有關嘉明湖國家步道封閉期間，已核准住宿日自11月14日至公告開放嘉明湖國家步道開放日期前（含當日）的隊伍可申請全隊全額退費，不受理個人申請退費。

台東分署表示，將視天候狀況影響，確認遊樂區、步道及林道安全無虞時，另行公布開放時間。提醒民眾隨時關注中央氣象署報導，颱風期間儘量減少戶外活動，請勿前往山區步道，以維護安全。

台東 嘉明湖 颱風

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