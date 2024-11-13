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天兔颱風逼近...台東船班明起取消 山林步道預警封閉
天兔颱風逐漸接近台灣東部，根據中央氣象署資料預計15、16日影響最明顯，基於安全考量台東往返綠島、蘭嶼客輪明天下午1點半過後至15日船班取消。另林業及自然保育署台東分署轄管山林步道、遊憩區明日下午5點預警性封閉。
台東客輪船公司表示，受到東北季風及天兔颱風外圍環流影響，明日起海面風浪開始增強，基於安全考量下午1點半過後至15日台東富岡漁港往返綠島及蘭嶼的船班取消，後續視天候狀況停開船，欲搭船民眾注意船班即時資訊。
中央氣象署資料顯示第25號颱風「天兔」已於今天上午8點增強為中度颱風，明天外圍環流就會影響東半部地區及恆春半島，15日、16日是影響台灣最明顯的時候，預計最快於明天上午發布海上颱風警報，後續也有發布陸上警報的機率。
林保署台東分署考量轄內森林育樂場域位處東部山區，且強風及降雨恐影響遊客安全，包括知本國家森林遊樂區、嘉明湖國家步道、麻荖漏、都蘭山、安通越嶺、關山紅石、綠島觀海、綠島阿眉山、鯉魚山、大武觀海、浸水營、利嘉、知本、延平、錦屏、霧鹿及紅石等步道與林道明日下午5點全面進行封閉。
向陽、嘉明湖山屋因考量山友下撤安全所需，自中午12點實施預警性封閉，有關嘉明湖國家步道封閉期間，已核准住宿日自11月14日至公告開放嘉明湖國家步道開放日期前（含當日）的隊伍可申請全隊全額退費，不受理個人申請退費。
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