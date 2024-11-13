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回響／基隆開放騎樓停車綠腳丫占用嚴重 警將全力取締

聯合報／ 記者游明煌邱瑞杰／基隆即時報導
交通隊表示，市警局交通隊及四個分局將加強執行「綠腳丫」違停取締。圖／基隆市警局提供
交通隊表示，市警局交通隊及四個分局將加強執行「綠腳丫」違停取締。圖／基隆市警局提供

本報今天專題報導，交通部開放騎樓停車可因地制宜，各縣市做法不一，亂象紛陳。基隆停車空間不足，去年開放部分處騎樓停車後，地上貼有綠腳丫禁停，但常被機車壓住，通道常被擋住。市長謝國樑今天回應表示，將請警方加強取締違停。交通隊表示，市警局交通隊及四個分局將加強執行「綠腳丫」違停取締。

報導指出，基隆市騎樓開放停車後遺症一一浮現，雖然有規範停車方向、留有行人通道，但因警方取締有限，欠缺有效管理，地上貼有綠腳丫禁停，但常被機車壓住，通道常被擋住，輪椅族難過騎樓空間。

市長謝國樑今天回應表示，將請警方加強取締違停，綠腳丫就是騎樓為行人留的通道，不能占用。

警察局表示，去年9月印製「騎樓停放機車小提醒」宣導海報，於公告開放停放機車的騎樓張貼，持續落實「橫、斜向停車」、「轉角停車」及「綠腳丫停車」等違規樣態取締工作。交通隊統計，截至11月10日止，共計取締3872件，其中橫向1625件、轉角1251件、綠腳丫996件，違停執法持續不停歇。

交通大隊長楊永泰指出，近期因山陀兒、康芮颱風接連襲台，各地區陸續發生土石坍落、道路淹水及號誌故障等情況，影響交通，致交通所用警力亦投入在此而，後續警局交通隊及四個分局將加強執行「綠腳丫」違停取締工作，呼籲機車駕駛人依公告方式停放車輛。

基隆市去年推動「綠腳丫」政策，在公告76處開放停放機車的騎樓轉角及連接行人穿越道（斑馬線）處設置「綠腳丫」、「禁停紅線」及「行人通道」等標示，禁止車輛違規停放。近期民眾反映，機車在「綠腳丫」違停案件增加，希望警方能加強取締。

警方呼籲，民眾若有發現「綠腳丫」被障礙物占用或違規停車等情形，可撥打110報案。　　

近期民眾反映，機車在「綠腳丫」違停案件增加，希望警方能加強取締。記者游明煌／攝影
近期民眾反映，機車在「綠腳丫」違停案件增加，希望警方能加強取締。記者游明煌／攝影

行人 違停 騎樓

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