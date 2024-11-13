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偏鄉路斷…宜蘭教師工會呼籲納保補油貼 縣府將研議

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
宜蘭縣今年連續遭遇颱風，山區道路數度中斷，宜蘭教師工會請命，盼縣府研議擴大偏鄉教職員納保、補助交通費。縣府表示將研議。圖／宜蘭縣教師職業工會提供
宜蘭縣今年連續遭遇颱風，山區道路數度中斷，宜蘭教師工會請命，盼縣府研議擴大偏鄉教職員納保、補助交通費。縣府表示將研議。圖／宜蘭縣教師職業工會提供

颱風連續侵襲，宜蘭山區道路數次中斷，偏鄉交通成問題。宜蘭縣教師職業工會指出，許多偏鄉教職員到校有安全問題，也會增加交通支出，呼籲縣府擴大天災保險範圍，並訂定油費或交通費補助。縣府表示，將視財政狀況與外縣市作法研議。

宜蘭教師工會表示，教育部2018年訂定「自願服務偏遠地區學校校長及教師特別獎勵辦法」，同意地方政府為偏遠地區學校校長、教師另行投保傷害險，然而僅適用於2019年後到校的校長、教師，此前就在偏鄉服務的校長與教師未在補助範圍，此外也不包含其他教職員如工友、護理師，形成差別待遇。

「獎勵辦法」也規定，偏遠地區學校主管機關可以給予校長、教師油費或交通補助，宜蘭教師工會指出，目前新北市、嘉義縣已訂定相關補助要點，每月可領630元到3000元補貼；宜蘭財政狀況較嘉義縣更佳，應該也有能力為偏鄉學校教職員提供交通補助。

宜蘭教師工會呼籲，縣府應研議附加偏鄉學校教師、校長的天災事故給付，並將納保範圍擴大到全體教職員工；此外，參考其他縣市作法，為宜蘭偏遠地區學校教職員訂定油費或交通費補助標準。

今天縣議會上，國民黨籍原住民縣議員沈志弘、游吉祥也質詢此事。游吉祥特別補充，以原鄉大同、南澳為例，2鄉共330多名教職員工，1年保險金額還不到100萬元，以縣府的財政狀況，應不至於太為難。

教育處回應，嘉義縣的偏鄉教職員補助是試辦，對象並非全部偏遠學校，僅包含極偏地區學校。不管是納保還是油費、交通費補助，縣府都將考量財政狀況與其他縣市做法，研議是否可行，並建請中央訂定統一規定或專款補助，漸少各縣市因財政狀況不同產生的差異。

偏鄉學校 宜蘭 教師

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