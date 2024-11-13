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遺址開挖逾30年 考古現場擺爛 議員揚言「封路圍館」

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
卑南遺址考古現場，吸引遊客有限，且相關法規限制觀光發展，議員要求縣府硬起來，促請中央不要放擺爛，若不正視解決，不排除「封路圍館」。記者尤聰光／攝影
卑南遺址考古現場，吸引遊客有限，且相關法規限制觀光發展，議員要求縣府硬起來，促請中央不要放擺爛，若不正視解決，不排除「封路圍館」。記者尤聰光／攝影

台東縣30年前興建台東火車新站，意外挖掘出卑南文化遺址，政府預留15米道路並承諾興建道路，讓新站的後站繁榮起來，但迄今承諾遲未履行，當地居民陳情。議員要求縣府硬起來，促請中央不要放擺爛，若不正視解決，不排除「封路圍館」。縣長饒慶鈴表示，中央應該正視問題。

饒慶鈴表示，對於當初中央承諾興建新站後站道路，縣府始終會站在維護縣民權益的立場上，確實這項承諾，中央應該開始正視。

為提升東部交通發展，政府於1993年間興建台東火車新站時，居民期望原來規畫後站為住商用地，後來卻因挖掘卑南遺址，後站土地被徵收為史前館用地，然史前館最後並沒有依計畫建館於此，而改興建卑南遺址公園，當時預留15米道路，並承諾興建，至今未兌現。居民前年向中央遞送陳情書，遲無下文。

議員李建智於議會總質詢指出，同樣是挖掘到遺址，嘉義市和台南市就可以後續開發，而台東就不能，連最基本承諾要興建開的路，一拖就是超過30年，導致台東成為全台沒有後站的縣市之一，阻礙地方發展；然而中央挖掘出遺址後，東西拿走，留下的考古現場就擺爛到今天。

他說，考古現場的遺址，根本就吸引不到遊客，就別說帶動地方觀光繁榮，既然中央當時把遺址周遭大量土地買下來，應該要做後續性的規畫，而不是放擺爛限制地方發展；縣府必須硬起來向中央表達地方立場，若中央不正視解決問題，他不排除發動將遺址公園封路圍館，直到解套。

當地居民表示，中央當初為了遺址徵收土地，就說會有效帶動後站觀光與經濟發展，現在後站依然蕭條，成為人煙罕至的荒涼地，儼如墳場，有被騙的感覺。

文化處長李崇吉強調，卑南遺址資產經台大考古團隊13次挖掘研究，認為卑南遺址不僅是台灣目前規模最大、最完整的遺址，也是東南亞之最，就文資而言極具價值，因此，就地方觀光發展處理非常複雜，會持續將問題直接反應管理單位史前館及中央。

台東縣30年前興建台東火車新站，意外挖掘出卑南文化遺址，政府預留15米道路並承諾興建道路，讓新站的後站繁榮起來，但迄今承諾遲未履行，考古現場也未有後續進展。記者尤聰光／攝影
台東縣30年前興建台東火車新站，意外挖掘出卑南文化遺址，政府預留15米道路並承諾興建道路，讓新站的後站繁榮起來，但迄今承諾遲未履行，考古現場也未有後續進展。記者尤聰光／攝影

台東 考古 遺址

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