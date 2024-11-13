兩天內16人擅闖太魯閣封閉高山步道遭勸離 「爬黑山」可罰3千元

日前康芮颱風來襲，太魯閣國家公園管理處公告停止入園入山，目前尚有多條高山步道未開放，但近日接連有登山隊伍意圖「爬黑山」被發現勸離，太管處呼籲，未開放前暫勿進入，最高可開罰3000元。

康芮颱風海警發布後，太管處上月29日傍晚5時30分公告全面禁止園區內生態保護區及其他管制區的入園活動，原本核發的入園許可證也廢止。警報解除後檢視步道情況逐步開放，但轄內一些熱門的高山步道，如南湖大山、奇萊山、屏風山、畢祿山及羊頭山，都還屬於封閉管制。

太管處表示，本月9、10日連續兩天，都發現有登山隊伍意圖進入管制區，9日在屏風山登山口勸離3隊10人，10日又在奇萊登山口勸離6人，都是口頭勸導未開單，10日至12日結合保七第九大隊到奇萊步道宣導，呼籲民眾為自身安全，暫勿進入未開放的高山步道。

太管處表示，南湖大山、奇萊山、屏風山、畢祿山及羊頭山等都是熱門登山路線，受連續颱風與地震影響，這些高山地區邊坡有大面積坍方、步道坍塌路徑流失、設施受損等情況，目前已暫時封閉，呼籲山友先規畫到其他開放地點登山，切勿擅闖未開放的高山步道，否則將依違反「太魯閣國家公園區域內之禁止事項」第15點開罰1500元到3000元罰鍰。