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台東聖安宮金錢龜夯信徒憂遭竊 廟方稱相信治安

中央社／ 台東縣13日電

台東縣玉龍泉聖安宮用信徒還願錢幣做成的「金錢龜」放在大廳外供民眾祈福，信徒都覺得效果很好，但憂心遭竊。廟方指出，半年來一塊硬幣未失竊，對地方治安有信心。

台東縣鹿野鄉永安村知名的玉龍泉聖安宮，今年端午節將信徒還願用硬幣做成的大小「金錢龜」放在寺廟大廳外，提供信徒撫摸求運、求平安。

信徒表示，永安村2年前曾發生有外縣市竊賊租機車在村內隨機偷竊，還闖入民宅偷神明的金牌；最近半年，台東市區發生多起寺廟香油錢、功德箱遭竊，甚至台東市新園里某土地公廟今年6月間3度遭竊賊光顧，擔心「金錢龜」會引起覬覦，憂心「硬幣被拔光光」。

聖安宮主委李樹根今天告訴中央社記者，「金錢龜」放在大廳外供信徒撫摸求運、求福，信徒都覺得效果很好，因此「金錢龜」一直增加，廟方不擔心被偷，也有裝監視器，半年來也沒有被偷半毛錢，相信地方的治安、風情，並在媽祖的庇佑下，會越來越好。

台東 監視器 硬幣

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