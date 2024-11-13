三星蔥天價？已經沒貨了！「連鼎泰豐都買不到」 停止供應2周

康芮颱風走沒多久，宜蘭昨又遭遇雨災，三星蔥飆出史上最高價的每公斤破千元。蔥農表示，現在已經不是產量減少的問題，而是完全沒有產量，別說運到市場上賣，就連原本與鼎泰豐等大餐廳簽約的青蔥供應，都不得不「請假」。

綽號「東海蔥王」的林東海說，這次完全沒人想到康芮颱風真的會來，而且來得又快，蔥農來不及搶收，青蔥基本上都倒伏泡水；本以為大概10天左右可以復原，昨天又迎來大暴雨，這下好了，昨天全三星鄉只出貨13箱，今天更只有12箱，「真的沒貨了！」

三星蔥飆出每公斤1000元的史上最高價，林東海自嘲，原本三星蔥的最高價是他保持的每公斤583元，現在直接被甩開了快1倍，「種蔥人一輩子不會再看到這種價格了！」何況現在三星蔥可以說「有價無市」，不是多少錢能買到的問題。

林東海舉例，以前吃蔥爆牛肉是牛肉比蔥多，現在應該是蔥比牛肉多，1公斤1000元，比牛肉貴得多；他與鼎泰豐簽約供應三星蔥，不得不請假停止供應，「就算還有一點點存貨，這個價格、這個品質，乾脆不要賣。」這段時間只能請對方用南部蔥代替。

「目前預估是2周，如果還有颱風要來，可能到明年才能復原。」林東海嘆，甚至都不需要颱風，再下場大雨，三星蔥就準備缺席至少2個月，都不是放寒假，是在放暑假了；現在的極端天氣就是如此，他們也只能平常心看待，祈求老天別再讓颱風光臨。

縣府農業處表示，昨天的水災主要集中在溪南地區，初步得到的農損回報以葉菜類為主，果樹類較輕；由於雨災離上次康芮颱風還不到3周，申請天災現金救助會與康芮颱風造成的災損合併計算。