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基隆第6座仁愛室內兒童樂園啟用 謝國樑：黑鳶主題特色

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市第六座仁愛室內兒童樂園，今天在仁愛區公所大樓6樓開幕，以基隆市鳥黑鳶為主題，布置浪漫天空，還有小火車，小朋友都玩得不亦樂乎。記者游明煌／攝影
基隆市第六座仁愛室內兒童樂園，今天在仁愛區公所大樓6樓開幕，以基隆市鳥黑鳶為主題，布置浪漫天空，還有小火車，小朋友都玩得不亦樂乎。記者游明煌／攝影

基隆市第六座仁愛室內兒童樂園，今天在仁愛區公所大樓6樓開幕，以基隆市鳥黑鳶為主題，布置浪漫天空，小朋友都玩得不亦樂乎。市長謝國樑說，以黑鳶為主題很有特色，還有雲朵溜滑梯、飛天車等都很好玩。

仁愛室內兒童樂園的設計靈感來自基隆市的市鳥黑鳶，基隆市政府兒童及少年事務處長林麗蟬說，園內的設施包括「雲朵溜滑梯」「飛天車」等，讓小朋友能如同小鳥般在「天空」中翱翔。

樂園內還設有全市最大的夢幻球池，內有超過6萬顆色彩繽紛的球體，搭配「老鷹溜滑梯」和「彩虹拱門」等多種遊戲設施，讓孩子們在盡情玩樂中激發創造力與探索精神。

謝國樑今天上午主持開幕典禮時指出，基隆自去年陸續開設室內兒童樂園，目標是為「雨都」的孩子們提供全天候的遊樂空間，讓家長和孩子們不受天氣影響，共享親子時光，還有不少外縣市的民眾來玩。

謝國樑表示，截至目前，全市六座兒童樂園已服務超過22萬人次，深受家長與孩童喜愛。此外，第七座暖暖區兒童樂園已建置完成並準備驗收，第八座樂園也正規劃中，可能將與消防局合作，設計以安全教育為主題的遊樂空間。

謝國樑並說，市府鼓勵新人多生小孩，也有生育配套，目前生一胎補助3萬，孕期媽媽也補助2萬，打造室內兒童樂園讓未來小孩有更好的成長環境。

仁愛室內兒童樂園採用免費預約制，開放時間為周三至周五每日4場；周六、日及國定假日每日5場，地址位於仁愛區光一路28號6樓。

基隆市第六座仁愛室內兒童樂園，今天在仁愛區公所大樓6樓開幕，以基隆市鳥黑鳶為主題，布置浪漫天空，還有小火車，小朋友都玩得不亦樂乎。記者游明煌／攝影
基隆市第六座仁愛室內兒童樂園，今天在仁愛區公所大樓6樓開幕，以基隆市鳥黑鳶為主題，布置浪漫天空，還有小火車，小朋友都玩得不亦樂乎。記者游明煌／攝影
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基隆市第六座仁愛室內兒童樂園，今天在仁愛區公所大樓6樓開幕，以基隆市鳥黑鳶為主題，布置浪漫天空，還有小火車，小朋友都玩得不亦樂乎。記者游明煌／攝影
基隆市第六座仁愛室內兒童樂園，今天在仁愛區公所大樓6樓開幕，以基隆市鳥黑鳶為主題，布置浪漫天空，還有小火車，小朋友都玩得不亦樂乎。記者游明煌／攝影
基隆市第六座仁愛室內兒童樂園，今天在仁愛區公所大樓6樓開幕，以基隆市鳥黑鳶為主題，布置浪漫天空，還有小火車，小朋友都玩得不亦樂乎。記者游明煌／攝影
基隆市第六座仁愛室內兒童樂園，今天在仁愛區公所大樓6樓開幕，以基隆市鳥黑鳶為主題，布置浪漫天空，還有小火車，小朋友都玩得不亦樂乎。記者游明煌／攝影
基隆市第六座仁愛室內兒童樂園，今天在仁愛區公所大樓6樓開幕，以基隆市鳥黑鳶為主題，布置浪漫天空，還有小火車，小朋友都玩得不亦樂乎。記者游明煌／攝影
基隆市第六座仁愛室內兒童樂園，今天在仁愛區公所大樓6樓開幕，以基隆市鳥黑鳶為主題，布置浪漫天空，還有小火車，小朋友都玩得不亦樂乎。記者游明煌／攝影
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基隆 溜滑梯 謝國樑

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