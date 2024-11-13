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回響／街道家具惹議 謝國樑：不繼續推動現有加強輔導

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
謝國樑今天表示，目前沒有要繼續推動街道家具，至於還有在騎樓擺放家具的餐飲店，輔導不可以影響到行人的通行。記者游明煌／攝影
謝國樑今天表示，目前沒有要繼續推動街道家具，至於還有在騎樓擺放家具的餐飲店，輔導不可以影響到行人的通行。記者游明煌／攝影

本報今天專題報導，交通部開放騎樓停車可因地制宜，各縣市做法不一，亂象紛陳。基隆停車空間不足，去年開放部分處騎樓停車，加上暴增近萬輛免費電動車，還擬試辦騎樓「街道家具」，民代憂騎樓亂象雪上加霜。謝國樑今天回應，目前沒有要繼續推動街道家具，至於還有在騎樓擺放家具的餐飲店，輔導不可以影響到行人的通行。

謝國樑今天上午出席活動時，被問到有關街道家車的規畫，他說，過去曾經因為既有的一些餐飲店有罷出一些家具，市府考慮是不是用比較美觀的家具輔導他們，但到目前沒有要繼續推動街道家具。

謝國樑表示，至於還有在騎樓擺放家具的餐飲店，市府盡量輔導不可以影響到行人的通行，這是目前的大方向。

謝國樑表示，維持街道淨空及自明年1月開始，基隆的騎樓、街道改為要留1.5公尺的行人空間，是未來兩大重點方向。行人通行權益不論在全國哪個縣市都是最重要的，基隆目前是要求留1.3公尺，明年1月加寬到1.5公尺是向台北市的規定看齊，目標是要讓人行環境有更寬廣的空間。

謝國樑說，至於騎樓開放停車後，市府在地面貼的「綠腳丫」禁止停車，民眾反映常被占用的問題，市府也非常關心，未來會針對「綠腳丫」被占用強力執法。

至於孝三路一帶店家擺攤的爭議，謝國樑認為，現在因為被人檢舉的問題，讓店家過去幾十年來做生意的態樣造成困擾，他也希望店家必須留出1.5公尺通道，不影響行人通行。他希望孝三店家能夠大家結合組成商圈，再由市府都市發展處、產業發展處協助店家規畫如何擺設，在確保民眾行走權益間取得平衡。

行人 謝國樑 騎樓

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