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光復車站前停車場鄰近台9線尖峰時刻易塞車 台鐵將重新規畫
花蓮光復車站前廣場及北側停車場長期被占用，台鐵公司將停車場委外收費，但車站前停車場出入口旁就是交通要道台9線，尖峰時刻易塞車，引起民怨。經過會勘後，台鐵允諾請廠商重新規畫，將停車場出入口改至其他地方等，符合鄉親的期待。
花蓮縣光復火車站前廣場及北側停車場過去無人管理，停車位常被閒置車輛停放霸占，因此，台鐵公司資產開發處花蓮營業分處將土地委外改建成汽機車收費停車場。不過台鐵未與地方溝通就改成停車場，除了壓縮既有的接送空間，出入口更緊鄰台9線，許多鄉親向花蓮縣議會議長張峻陳情。
議長張峻昨天邀集縣府建設處長鄧子榆、台鐵花蓮營業分處經理謝文宗、鄉長林清水、廠商等人會勘。經過大家討論後，提出4項改進方向，包括將站前廣場設計成汽車停車格，北側作為機車停車格、動線路幅太窄需重新修正和詳細評估、調整機車停車場出入口位置、設置臨停機制，讓鄉親接送親友時有緩衝時間。
謝文宗先是對施工前未與地方溝通表達歉意，他表示，規畫停車場的目的，是希望釋出長期被霸占的車位。由於依規定停車場要通過縣府建設處核定，收到大家的意見後，將請廠商重新設計規畫，送建設處審查，警方也會評估是否影響交通動線，台鐵一定依照縣府核定規畫改善停車場，符合民眾所需和相關規定。
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