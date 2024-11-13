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康芮造成損失6000公頃...天兔恐襲台東 農民急搶收：怕死了

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
有台灣糧倉稱號的台東縣縱谷水稻產區，於康芮颱風損失達6000公頃，近9成倒伏泡水。記者尤聰光／攝影
有台灣糧倉稱號的台東縣縱谷水稻產區，於康芮颱風損失達6000公頃，近9成倒伏泡水。記者尤聰光／攝影

康芮颱風台東登陸，造成農損慘重，其中有台灣糧倉稱號的縱谷水稻產區，損失達6000公頃，近9成倒伏泡水。農民目前還忙著災後搶收，如今天兔颱風恐又侵襲。農民超擔心說「真的怕死了！已經不起颱風再來一次」；也有農民說「天兔若侵襲，就甚麼都沒了」。縣府農業處表示，整體收割已達6成，持續協助農民搶收。

農業處表示，全縣水稻倒伏、泡水區域包括池上鄉1500公頃、關山鎮2000公頃、鹿野約900公頃及其他鄉鎮地區600公頃，中央農糧署與縣府、地區農會合作協助調度收割機下，目前縱谷地區整體水稻收情形已有6成左右，持續搶收工作，另部分區域則要排烘乾設備時間，希望能加快採收速度，不要讓災情擴大。

康芮颱風過後，台東縱谷地區水稻幾乎無一倖免，不是倒伏就是泡水，農民為搶救心血，至今仍努力搶收，不僅面臨收割機不足的問題，現在天兔颱風恐又侵襲影響台灣，首當其衝的台東，更讓農民擔心害怕，因為採收時間拖愈久，擔心還沒採收的稻作再次泡水，就真的血本無歸，今年喝北西北風了。

「他的田還沒採收完，只能祈天兔禱颱風不要來。」池上張姓農民說，這次真的怕死了！他幾天前才採收3分的倒伏稻米，還有2分半還沒收，天兔若侵襲，就甚麼都沒了。另關山農民表示，接連山陀兒和康芮侵襲，已經不起颱風再來一次，現在快點搶收，來不及的話，後面採收根本毫無價值可言，今年心血完全泡湯。

天兔颱風恐侵襲台灣，上次康芮颱風造成農損慘重的台東縱谷地區，農民怕死了，持續忙著災後搶收。記者尤聰光／攝影
天兔颱風恐侵襲台灣，上次康芮颱風造成農損慘重的台東縱谷地區，農民怕死了，持續忙著災後搶收。記者尤聰光／攝影

天兔 康芮颱風 農民

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