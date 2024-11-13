淹水過後…宜蘭南方澳巷內泥沙遍地 上百戶住家大清理

宜蘭昨天遭大雨侵襲，溪南地區多處淹水，蘇澳鎮聖湖路、南方澳南興里一帶尤為嚴重，水深數十公分，受災者超過百戶。今天上午各地開始復原，鎮公所清潔隊出動車輛清理泥沙，民眾把一樓泡過水的家具搬到屋外，統計災後損失，盼爭取補助。

南興里長黃殿璋指出，這次淹水範圍包括南興路、神州路、華山路等，幾乎涵蓋整個里，約1、200戶，各家戶的一樓淹水數十公分，華山五巷還遭遇土石流；目前清潔隊車輛正在清理土石流，各家戶清理一樓的屋況，盤點損失。

黃殿璋認為，淹水的主因除了雨量過大，可能與汙水處理廠靠出海口的管線有關，管徑太小，水量排出速度跟不上，才溢回路面，帶來的汙泥、土石流又把水溝淹沒，導致更嚴重的淹水；目前各家還在統計災損，中央規定淹水50公分以上才能申請補助，若公家單位不幫忙，恐怕不好申請。

聖愛里長陳文財說，昨天雨量太大，聖湖路地處低窪，路面淹水速度非常快，「水一下就來了」；晚上10時過後，聖湖路的水位才慢慢消退，估計約有10幾戶人家受害，室內進水將近50公分，室外也留下大量汙泥、雜物，以及被水浸泡過的車輛。

陳文財表示，目前各家戶還在清理汙泥與垃圾，稍晚才會盤點損失。這次聖湖路淹水可能是2010年梅姬颱風造成的1021水災後最大的一次，比今年3次颱風都嚴重很多。