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花蓮縣政服務中心淪跑攤？ 議員建議轉型0403重建中心

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣議員胡仁順認為，縣政服務中心人員事實上都在跑活動，建議轉型為0403重建中心服務受災戶。本報資料照片
花蓮縣議員胡仁順認為，縣政服務中心人員事實上都在跑活動，建議轉型為0403重建中心服務受災戶。本報資料照片

花蓮縣政府在北中南各區設置服務中心，也有青年發展中心，縣議員胡仁順認為現況已不符任務編組應處理特殊、緊急事務的要旨，建議轉型為0403重建小組；縣府表示，已成立「0403主委群」群組，即時回應受災戶需求。

胡仁順表示，花蓮今年4月遭逢強震後，又有凱米、康芮颱風襲，造成各種損害，民眾苦於重建，縣府多個局處也忙得焦頭爛額。

他認為，縣府的青發中心、北中南區服務中心都是任務編組，現況已不符「任務編組為處理緊急、特殊事項，且非長期存在」的定義，縣政服務中心3區共20人，都是民政、觀光、行研等局處人事預算支應，但人員實際上都在跑活動、拈香，真正處理縣政的時間很少，爭議已久。

胡仁順說，台南0206大地震就成立「震災聯合服務中心」，高雄氣爆時也每戶都安排一位專員，花蓮最急需的就是0403受災戶重建，縣政服務中心都是經驗豐富的退休公務員，不如轉型為「0403重建小組」，每個社區配一位專責專員，協助統整社區需求，成為受災戶與縣府間的聯絡管道，避免社區主委經常求助無門、找不到對的單位的窘況。

縣府表示，0403震災發生後立刻在社群平台成立「0403主委群」群組，即時回應並提供受災戶協助，也從4月11日起連續11天針對紅、黃單戶所有權人召開說明會，受災戶若對弱層補強申請不清楚，也都有網站、聯絡窗口可查詢。

受災戶 康芮颱風 花蓮縣政府

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