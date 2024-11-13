風災釀花蓮農損3.2億元 農業部公告7鄉鎮簡化勘災

颱風康芮造成花蓮農損3.2億多元，為加快公所勘查災情速度及效率，協助受災農友及早復耕復建，縣府爭取簡化措施，農業部公告壽豐鄉等7鄉鎮稻米等農作物適用勘災簡化地區。

花蓮縣政府農業處今天發布訊息表示，6日會同中央相關單位現勘並提報農業部，農業部於12日公告花蓮縣壽豐鄉、鳳林鎮、光復鄉、瑞穗鄉、卓溪鄉、玉里鎮、富里鄉7鄉鎮為適用簡化措施勘查地區，作物包括稻米、玉米（食用、硬質、青割）、香蕉、大豆、南瓜、油茶、蕎麥等。

花蓮縣農業處長陳淑雯說明，符合救助項目及地區的農民，申請救助須經查證具農業部公告的種植客觀證明文件，或農民依農業部開發「農產業天然災害現地照相APP」拍攝災害的災損照片，基層公所「得免現勘認定20%的災損程度」。

有關客觀證明文件項目為：參加綠色環境給付計畫，領有農業環境基本給付、轉（契）作獎勵、生產環境維護給付及大專業農轉（契）作獎勵等相關給付；通過農糧作物產銷履歷驗證；領有農業天然災害現金救助；領有農產業保險補助保險費。

縣府提醒，此次災害救助受理期限至11月15日止，符合申請資格的農民儘速到公所辦理，勿讓自身權益受損。另請基層公所對於天然災害受災田區，動員人力勘查及拍照取證，協助受災農友儘早復耕、復建，與維護申請天然災害救助權益。