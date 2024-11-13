基隆騎樓停車後再推街道家具 電動車激增萬輛一位難求

基隆市府為改善市區機車停車空間不足，去年開放76處騎樓停車，免費電動車至今發出近1萬輛，嚴重壓縮騎樓停車空間，近日市區各路段機車都每天一早就一位難求，停到「滿」出來。市府擬再推「街道家具」計畫，民代擔心恐讓騎樓亂象再加「雪上加霜」。市長謝國樑說，市府都市發展處與產業發展處正在研擬在騎樓可擺設的街道家具和物品，會與民眾行走權益間取得平衡點。

「我都繞了附近7、8處停車格3圈了，一個機車位也找不到。」在義一路上班的李姓上班族說，上午8點40分在中正路、義一路、義二路找不到停車格，他該，近日多了很多電動車長期停放，排擠通勤機車族停放，十分苦惱。 仁一路、愛二路也有很多民眾投訴類似情況。

基隆電動機車已申請1萬5千多輛，到9月發放近1萬輛，剩下還有3萬5千輛謝國樑任內要發放完畢，屆時街頭總計會增加5萬輛電動車，嚴重衝擊市區機車停車供需。

市府近日提出「街道家具」計畫構想，研擬開放部分騎樓，讓店家擺放桌椅，兼顧景觀、商業發展及人本通行，騎樓能否容納再引發爭議。

市議員韓世昱說，騎樓是延伸性營業場所，擺放桌椅只要不影響通行，應可比照機車停放的標準，與其常被民眾檢舉是路霸警方開單，商家每天收起來又放回，不如好好管理。

議員鄭文婷表示，機車停放騎樓讓行人空間縮減，街道計畫恐再讓行人友善空間走「回頭路」，市府開放騎樓停車，有的則是在行道畫設停車格供，但沒有規畫好配套措施，造成騎樓、人行道「人車爭道」的亂象。

謝國樑說，騎樓在通行和開放間要取得平衡，他認為部分騎樓可開放，市府正研擬「街道家具」計畫，國外有很多成功案例，但要有兩項前提，一是不妨礙街道暢通，二是擺出來的設備要對景觀有加分作用。