【即時短評】騎樓被步步進逼 人本被壓縮平衡點在哪？

基隆騎樓開放停車後衍生相當多後遺症，雖然有規範停車方式，地上也貼綠丫貼紙留通道，但配套、管理及警方取締都有不足，停車供需也失衡，騎樓、人行道、道路、停車空間都有待重新調整規畫。如今再推「街道家具」，人本交通被步步進逼，平衡點在哪？

很多縣市朝機車退出騎樓方向走，但基隆市區因為地狹人潮，機車停車空間很有限，很多機車多塞到巷道隨意停放占道，不少騎樓都違停嚴重，讓警方開單開到手軟。市長謝國樑上任後，認為與其模糊不清引民怨，不如將騎樓合法開放停車納管。

但騎樓開放停車後遺症一一浮現，雖然有規範停車方向、留有行人通道，但因警方取締有限，欠缺有效管理，地上貼有綠腳丫禁停，但常被機車壓住，通道常被擋住，輪椅族難過騎樓空間。

還有民眾抱怨最多的就是搞不清楚哪些騎樓可停、哪些不行？大家都一頭霧水，現場公告不明確，民眾批評配套不足，騎樓並沒有和人行道的空間互相搭配調整，整體考量停車需求。

以義一路信三路至信四路口吳婦產科側為例，該處因市府開放機車停放在騎樓，導致臨馬路側的人行道本就少有人在上行走，但騎樓卻因機車停放導致與行人爭道的情況，地方盼可將機車停車空間改至人行道，方便機車自道路側進入停車空間停放。

免費電動車至今發出近1萬輛，嚴重壓縮騎樓停車空間。「街頭家具」的計畫，讓基隆騎樓的使用再引起討論，應是整體街廓景觀的提升，慎防向商家妥協讓出騎樓空間，市府應把騎樓連同人行道、停車場、商家一併檢討改善，提出完整中長期計畫。否則，現在增加1萬輛電動車已讓市區「擠」到一位難求，未來違規勢必更加嚴重。

送車動車是既定政策，停車供需也要跟得上，街道家具觀念更不能淪為和商家妥協，停車及空間改善都要和人本交通取得平衡，才能讓騎樓友善行人，不是成為人車爭「道」。

街道家具也要有法源，為的是公共或公益？每戶是否同意，「為何A路段可以，B路段不行」，公平性恐有爭議。市府要想清楚是要解決民生問題是藝術？因地制宜又沒一定標準，法源不清楚，街道家具定義也不明確。試辦後，請問日後接檢舉罰不罰？日後恐狀況頻生。