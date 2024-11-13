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騎樓難停車再推街道家具 學者：重新檢討機車停車供需

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
消基會董事暨交通委員會召集人李克聰說，基隆市政府要重新檢討機車停車供需，開放停車及設街道家具，兩者不能妨礙行人通行空間。記者游明煌／攝影
消基會董事暨交通委員會召集人李克聰說，基隆市政府要重新檢討機車停車供需，開放停車及設街道家具，兩者不能妨礙行人通行空間。記者游明煌／攝影

基隆市政府除了開放騎樓停車，擬再推「街道家具」計畫，消基會董事暨交通委員會召集人李克聰說，基隆市政府要重新檢討機車停車供需，開放停車及設街道家具，兩者不能妨礙行人通行空間，後續配套和管理工作必須做好，可透過「交通管理社區化」來執行，補警力介入的不足。

基隆市政府指出，街道家具的觀念，是指透過一些公共的設施，比如路燈、長椅、郵筒、電話亭等的設置，在公共空間提供短暫休息、景觀提升，要能改善都市環境或美化街道景觀功能，並不侷限騎樓，公園、街道範都可以，國內外都市都有成功經驗。

新竹曾有五位設計師一同城中公園空創作，在徒步區展示一些不同結構的椅子造型物，成為融入城市街景當中的街道家具。國外也有很多在騎樓或公園空間融入街道家具。

消基會董事暨交通委員會召集人李克聰說，人本交通是各縣市都要去推動的重點，因此要用人本交通的角度，來看機車停車供需的問題，騎樓開放停車只是「短時期權宜的方法」，最終是要還給行人的空間，要以循序漸進的方式改善。

李克聰認為，基隆目前因為電動車增加致停車需求大增，基隆市政府要重新檢討機車格的供需，列出短中期的計畫，機車如果妨礙到行人通行一定要檢討和改善。騎樓不管如何開放停車，一定要有足夠的的空間讓行人通行。

李克聰表示，機車如果不依規定停放，一定會妨礙行人通行，警察不太會隨時來，可以透過「社區」的方式來管理，透過宣導、勸導、檢舉三階段管理，交通管理社區化是目前可推動的方向，以保障機車停放按照規定來做。

至於騎樓如何執行「街道家具」？李克聰說，街道家具的推動一定要有規範的準則，商家如何來做，在怎樣的空間可以使用，但不管如何發揮創意來做，仍不能侵犯到人本交通的原則，不能妨礙行人空間。

李克聰建議，「街道家具」也可以透過社區來管理，從宣導桌椅怎麼擺不影響行人空間，到不依規定擺放時的勸導，如果都沒有成效就可透過社區檢舉讓公權力單位取締，三手段要循序漸進，且人性化的管理，讓所有相關當事人都知道利害關係，才不會造成大爭議。

消基會董事暨交通委員會召集人李克聰說，基隆市政府要重新檢討機車停車供需，開放停車及設街道家具，兩者不能妨礙行人通行空間。記者游明煌／攝影
消基會董事暨交通委員會召集人李克聰說，基隆市政府要重新檢討機車停車供需，開放停車及設街道家具，兩者不能妨礙行人通行空間。記者游明煌／攝影

基隆 行人 騎樓

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