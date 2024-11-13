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花蓮部落風災供水不穩 爭取延管

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
花蓮縣議長張峻結合愛心協會，風災後送2000箱礦泉水到災區。圖／議長張峻提供
花蓮縣議長張峻結合愛心協會，風災後送2000箱礦泉水到災區。圖／議長張峻提供

花蓮縣目前自來水普及率約9成，多處偏鄉部落使用簡易自來水系統，但月初康芮颱風重創管線，停水5、6天，至今不穩；水利署匡列4億多元延管工程，預計改善縣內南區1300多戶，縣長徐榛蔚說，需要鄉鎮公所取得用戶同意書，會努力保障鄉親用水權益。

卓溪鄉是這次風災最嚴重的地區之一，包括議長張峻、縣議員魏嘉賢在風災後都發起送水到災區。

崙天部落一名族人說，沒有水真的很痛苦，沒辦法洗衣服、沖馬桶，做事非常不方便；鄉公所祕書林萬金表示，這次破壞程度太嚴重，還有5個部落不時局部停水，持續送水中，鄉公所希望趕快延管，讓族人有安全的用水。

縣議員蔡依靜表示，延管工程每戶以60萬元為標準才能提案，但有些部落戶數太少，造成延管有困難，像是鳳林鎮山興里工程經費2500萬元，至少要42戶，現有僅30戶，建議縣府要想辦法突破，延管補助不足處，可以編列縣預算，或向花東基金爭取補足，讓無法達到補助標準的地區早日有自來水，不會一遇到天災就沒水可用。

原民處長督固．撒耘表示，目前中央推動第五期無自來水地區供水改善計畫，水利署已匡列4億多元，預計改善玉里河東地區、卓溪、193線周邊共1300多戶供水，簽署同意書比率已過半，希望今年底或明年初達到一定戶數，就會提案爭取。

停水 水利署 議員

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