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議員質疑違規挪用公益彩券盈餘 宜縣：均合法補助

中央社／ 宜蘭縣12日電

民進黨籍宜蘭縣議員林麗今天質疑，宜蘭縣內有社區發展協會未按規定設立長青食堂或關懷據點，縣府卻挪用公益彩券盈餘資金，補助社區外出參訪。縣府澄清，一切均合法補助。

林麗下午在縣議會質詢時表示，公益彩券盈餘必須用於指定的公益項目。此外，社會福利、長照和社區發展等領域的各項政策和計畫中，經常需要依賴公益彩券盈餘資金。這些資金本應專款專用，幫助弱勢群體與促進社會福祉的發展。

她指出，根據縣府主計處一份會辦意見，縣內有社區發展協會未按規定設立長青食堂或關懷據點，縣府卻挪用公益彩券盈餘資金，補助社區外出參訪，這樣的行為將會嚴重影響公益彩券盈餘的透明運用與公正性，要求縣府政風處送監察院調查。

宜蘭縣政府社會處長林蒼蔡回應，一切均合法補助，且若要使用彩券盈餘補助，須經宜蘭縣公益彩券盈餘管理委員會查核並同意；如未依核定計畫執行，將追繳補助費。

社會處表示，林麗所質疑的社區，當初在申請補助時為試辦單位，但隔年因志工人力短缺問題，不再開辦長青食堂或關懷據點，縣府就不再補助。

公益 宜蘭 彩券

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