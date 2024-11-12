快訊

正式回歸！大陸千萬網紅李子柒發聲「很想你們」 時隔3年發新片

稱川普「被定罪的重罪犯」遭質疑 公視TaiwanPlus回應了

「一片晶片救台灣」 學者分析川普當選衝擊：大陸恐將失落10到15年

颱風康芮花蓮山區水源受損 自來水延管進度受關注

中央社／ 花蓮縣12日電

花蓮多處偏鄉部落使用簡易自來水，颱風康芮侵襲後造成管線受損，至今仍由公所持續送水。花蓮縣府指出，中央匡列自來水延管經費，待公所完成意願調查，預計改善1300多戶。

卓溪鄉全鄉多個部落簡易自來水因颱風受損，目前仍有5部落供水不穩定。卓溪鄉公所秘書林萬金說，因為是使用山泉水，遇到大雨就可能停水，目前5部落還是持續送水，十分不方便。

花蓮縣無黨籍議員蔡依靜、國民黨籍議員林玉芬等人關心部落用水權益。蔡依靜提到，延管工程以每戶經費新台幣60萬元才能提案，有些部落戶數太少達不到補助標準，建議縣府想辦法突破，例如編列縣預算或向花東基金爭取。

花蓮縣府原民處指出，自來水公司九區管理處已匡列4億多元，預計改善花蓮玉里河東地區、卓溪及193線周邊共1300戶供水，還需民眾簽署同意書。

原民處指出，會持續督促各鄉鎮公所盡快完成意願調查，目前簽署同意書比例已經過半，希望盡快達到一定戶數，就會提案爭取。

花蓮 議員 颱風

延伸閱讀

台中11/18起停水36小時 市府：若遇颱風協調取消

颱風康芮農損逾20億元 花東雲中損失較重

與2003年米勒颱風相似！吳聖宇：天兔颱風陣雨恐集中東南部

天兔颱風直逼…花蓮曾狂風吹落違建釀死傷 全拆陷困境

相關新聞

花蓮林田山林場日式房舍修復工程上梁 明年完工再現風華

花蓮林田山林業文化園區曾是台灣第四大林場，林業署啟動修復計畫，第二期修復10棟日據時代建物，今天上梁，預計明年2月完工，...

風災重創花蓮部落供水至今仍不穩 縣議員籲爭取延管工程

花蓮多處偏鄉部落使用簡易自來水，月初颱風重創管線停水5、6天，至今不穩，縣議員關切部落用水權益。原民處表示，水利署已匡列...

國土計畫法延燒地方議員關心 台東副縣長：不讓縣民吃虧

立法院內政委員會日前開「國土計畫法修正草案」初步審查會議，共5縣市尚未繳交功能分區圖送審，其中包括台東縣，國土法也成為議...

為了土增稅起訴宜縣府10餘人 議員喊話司法人員「別當政治打手」

宜蘭縣議會國民黨議員林義剛、無黨聯盟議員楊順木及林錫明今質詢時，針對縣長與縣府官員等10餘人因處理100多萬元土增稅免課...

雨炸宜蘭！冬山鄉暴雨多處淹水 冬山河親水公園、生態綠州停航

宜蘭受到東北季風影響，全縣降下暴雨，冬山鄉多處道路淹水、溪水暴漲。縣府公告，收到豪雨影響，冬山河親水公園、生態綠州航運，...

廢棄纜繩重生 作品被說像「雞睪丸」 康木祥細說從頭

雕塑藝術家康木祥用廢棄纜繩創作「毛小孩」作品，陳列在基隆國門廣場。康木祥今天說，有人按讚，也有人形容像「雞睪丸」，不管是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。