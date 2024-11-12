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花蓮林田山林場日式房舍修復工程上梁 明年完工再現風華

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
林業署花蓮分署修復林田山老房舍，二期工程今天上梁，預計明年2月完成。圖／花蓮分署提供
林業署花蓮分署修復林田山老房舍，二期工程今天上梁，預計明年2月完成。圖／花蓮分署提供

花蓮林田山林業文化園區曾是台灣第四大林場，林業署啟動修復計畫，第二期修復10棟日據時代建物，今天上梁，預計明年2月完工，重現林場記憶。

林田山林場，最早於1918年由日本人在花蓮設立「東台灣木材合資會社」，隔年改組為「花蓮港木材株式會社」，開始伐木，1938年以後逐步興建運材鐵道、中山堂、員工宿舍、醫務室、福利社等，全盛時期高達4、500戶，還有米店、雜貨店、洗衣部、理髮部、消防隊及小學等，生活機能完善，隨著1991年全面禁伐天然林的政策開始實施後，伐木歲月走入歷史，但轉型為文化園區，成為中區重要景點。

林業及自然保育署花蓮分署修復林田山聚落，二期工程斥資1億2000萬元，修復9棟日式建物及1棟加強磚造房舍，今天舉辦第二期工程上梁典禮，邀請在地居民一同參加。

分署長黃群策說，這次修復10棟建築物，都屬於文化聚落的建築群，去年7月開工，預計明年2月完成，再現風華。修復最重要的意義是重現當年林田山社區風貌，讓後代子孫也能知道這段林業文化。

萬榮鄉長梁光明樂見日式聚落修復再利用，他說，看到老房子一點一滴修復，彷彿又回到林田山最輝煌的時光，萬榮鄉公所在林田山入口區塊規畫開發溫泉，未來會持續和花蓮分署合作，結合溫泉及觀光產業鏈，帶動地方發展。

林業署花蓮分署修復林田山老房舍，二期工程今天上梁，預計明年2月完成。圖／花蓮分署提供
林業署花蓮分署修復林田山老房舍，二期工程今天上梁，預計明年2月完成。圖／花蓮分署提供

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