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宜蘭淹大水另類流水席 五結「阿芳鹹粥」客人水中吃午餐
宜蘭大雨持續傾瀉，溪南多處道路甚至住家淹水，位於五結鄉的知名餐廳「阿芳鹹粥」也遭大水入侵，屋內水深沒過小腿，部分家具漂浮水上。今天中午恰好有1組客人預約，儘管雙腳都被水淹沒，他們仍坐下來吃完這頓午餐，堪稱另類「流水席」。
阿芳鹹粥由在地文史工作者林正芳成立，希望以宜蘭菜結合傳統工藝、地方文史等元素，讓人更加認識宜蘭，
2020年開店以來廣受好評；阿芳鹹粥原本設店於宜蘭市，去年牽店到五結鄉，目前採取全預約制。
阿芳鹹粥表示，今天雨勢不斷，強降雨讓水圳中的水滿溢到路面，店裡一直在進水，從中午到現在還沒有消退的意思；這組客人上午來參加博物館活動，預約中午用餐，儘管水淹過小腿肚，餐點都做好了，他們願意嘗試這分新奇的體驗，於是坐在水中用完這頓午餐。
目前宜蘭各處仍在下雨，蘇澳、冬山、南澳3小時降雨超過100毫米，羅東、三星24小時降雨超過200毫米，達豪雨標準；宜蘭、頭城、礁溪、員山、壯圍、五結24小時降雨超過80毫米，達大雨標準。
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