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風災重創花蓮部落供水至今仍不穩 縣議員籲爭取延管工程

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣議員魏嘉賢在康芮颱風後，攜手愛花蓮愛心文化藝術基金會董事魏琬婷，捐贈400箱礦泉水與棉被到卓溪鄉。圖／魏嘉賢提供
花蓮縣議員魏嘉賢在康芮颱風後，攜手愛花蓮愛心文化藝術基金會董事魏琬婷，捐贈400箱礦泉水與棉被到卓溪鄉。圖／魏嘉賢提供

花蓮多處偏鄉部落使用簡易自來水，月初颱風重創管線停水5、6天，至今不穩，縣議員關切部落用水權益。原民處表示，水利署已匡列4億多元延管工程，預計改善南區1300多戶，盼用戶盡速簽署同意書，讓工程順利展開。

根據水利署統計，花蓮縣目前自來水普及率約9成，多處偏鄉部落使用簡易自來水系統，但康芮颱風侵襲，造成管線受損，停水好幾天，即使管線修好，供水也不穩定，時有時無，包括議長張峻、縣議員魏嘉賢在風災後都發起送水到災區。

卓溪鄉是這次風災最嚴重的地區之一，崙天部落一名族人說，沒有水真的很痛苦，沒辦法洗衣服、沖馬桶，做事非常不方便；鄉公所祕書林萬金表示，這次破壞程度太嚴重，還有5個部落不時局部停水，持續送水中，鄉公所希望趕快延管，讓族人有安全的用水。

縣議員蔡依靜表示，延管工程每戶以60萬元為標準才能提案，但有些部落戶數太少，造成延管有困難，像是鳳林鎮山興里工程經費2500萬元，至少要42戶，現有僅30戶，建議縣府要想辦法突破，延管補助不足處，可以編列縣預算，或向花東基金爭取補足，讓無法達到補助標準的地區早日有自來水，不會一遇到天災就沒水可用。林玉芬今天在議會質詢時，也關切部落用水權益。

原民處長督固．撒耘表示，延管工程涉及諸多面向，除了經費，還有台水公司的施作量能、居民意願等。目前中央推動第五期無自來水地區供水改善計畫，水利署已匡列4億多元，預計改善玉里河東地區、卓溪、193線周邊共1300多戶供水，簽署同意書比例已過半，希望今年底或明年初達到一定戶數，就會提案爭取。

縣長徐榛蔚說，水電是民生需求，非常重要，縣府全力支持自來水延管工程，但還是需要鄉鎮公所取得用戶同意書，縣府會努力保障鄉親用水權益。

花蓮縣議長張峻結合愛心協會，風災後送2000箱礦泉水到災區。圖／張峻提供
花蓮縣議長張峻結合愛心協會，風災後送2000箱礦泉水到災區。圖／張峻提供

停水 水利署 議員

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