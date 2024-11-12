廢棄纜繩重生 作品被說像「雞睪丸」 康木祥細說從頭

雕塑藝術家康木祥用廢棄纜繩創作「毛小孩」作品，陳列在基隆國門廣場。康木祥今天說，有人按讚，也有人形容像「雞睪丸」，不管是好跟壞他都接受。纜繩一生拖磨很偉大，但不被重視。他賦予重生，相信人們以後來基隆看了作品，會再回頭看看船纜。

基隆港務分公司舉辦「基地昌隆，藝地重生」再生藝術品展覽活動，除了在港區展示康木祥的3件用廢棄鋼纜創作的裝置藝術作品，再請康木祥運用廢棄船纜創作新作品，取名「毛小孩」。

交通部次長林國顯、台灣港務公司董事長李賢義、基隆市長謝國樑、基隆市議長童子瑋、基隆市文化觀光局長江亭玫和基隆港務分公司總經理高傳凱等人，今天出席在國門廣場舉辦的展覽揭幕活動。

港方日前吊掛「毛小孩」作品放置在國門廣場後，有人拍照上傳網路成為話題。有人拿來跟先前在國門廣場展出的朱銘人間雕刻作品比較，給予負評。港方和基市府在網路上說明展覽資訊後，也有不少人肯定，開心能在基隆看到康木祥的作品。

康木祥也在揭幕儀式說明創作心得，他說，8個月前探勘展出環境，港方原本要他用從101大樓回收的鋼索創作，但他看了碼頭，詢問有沒有廢棄的纜繩，他想用來纜繩打造最好的作品在基隆呈現。

從港方取得600公尺的廢棄纜繩後，先清洗汙垢，但是有些汙垢沒有辦法處理掉，因為它歷練很久的時間，沒有辦法處理，決定保留，不一定要洗得太乾淨，因為本來就是用廢棄重生的概念創作。

康木祥表示，在洗纜繩的時候非常感動，因為覺得纜繩的一生就是拖船，工作就是「拖磨」，一直在拖跟磨沒有休息。船來的時候就拖，船要出去也要拖，它是拖台灣的經濟，也是台灣的護國神山。

康木祥說，他到過很多港口，過去都不會注意纜繩。如今他用廢棄纜繩創造藝術作品，相信民眾以後來到基隆，回頭看看作品，也會再回頭看看船。船靠岸要靠纜繩才能固定，纜繩非常的偉大。

作品取名為「毛小孩」，原因是康木祥覺得纜繩的一輩子這麼辛苦，在賦予重生時，希望它變成一件好的作品，站在這個地方，被人關心。毛小孩作品也可以和轉運站螢幕上的橘貓相互呼應，饒富趣味。

康木祥也提及朋友轉述，他的作品放在這裡，有很多爭議。他問什麼爭議？友人說，有人說毛小孩像「雞佛仔（雞睪丸），也有人說「是什麼碗糕」，又髒又臭。另一方面，他也聽到基市府文化觀光局人員說，毛小孩在國門廣場展出，已有4、5千人按讚。

康木祥表示，不管是好跟壞都接受，其實人也是這樣。藝術的東西是很抽象的，你說它什麼像什麼，他就像什麼。這次的展覽很有代表性，沒有爭議，就不像我們的生命，生命也要活得有一點點「色彩」。