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天兔颱風直逼…花蓮曾狂風吹落違建釀死傷 全拆陷困境

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮市馬姓一家三口在7月凱米颱風來襲時開車出門，停在一家超商前，大樓磚牆被颱風吹落砸中汽車，坐後座的母子1死1重傷。本報資料照片
花蓮市馬姓一家三口在7月凱米颱風來襲時開車出門，停在一家超商前，大樓磚牆被颱風吹落砸中汽車，坐後座的母子1死1重傷。本報資料照片

今年7月凱米颱風吹落花蓮市6樓違建磚牆砸到汽車，造成1死1重傷。眼看天兔颱風周末接近台灣，為避免類似憾事發生，花蓮縣府加強清查違建，自去年截至目前，列管新違建有427筆，自行拆除與強制拆除25件，不過受限於編制，建設處人力不足，只能優先拆除今年新違建，呼籲民眾勿再新蓋違建。

花蓮馬姓1家3口在凱米颱風來襲期間，外出開車購物，遭6樓掉落磚牆砸中汽車後座，母親不幸過世，兒子重傷送醫躲過死神。縣府建設處確認頂樓磚牆及棚架是違建，房屋所有權人一周內全拆除。

建設處建築管理科長林詩群表示，受限於編制，建管科不到10個人，卻要做六都都發局、建管處的工作，人力非常不足。因此，目前針對今年新違章建築加強取締，若勒令停工制止不從仍持續施工，除了依「建築法」移送法辦外，也會立即拆除違建。

除了人力不足外，每年100萬元拆除經費也比外縣市少很多。科長林詩群舉例，假設違建有10坪，在不動用吊車、靠人力拆除的情況下，需花費20萬元；若空間足夠能使用小怪手則是10萬元，一年強制拆除的案件十分有限。

林詩群說，幾乎每天都有民眾檢舉，在人力與經費不足的情形下，民國101年4月1日前的既存違建只能緩拆，但如果有影響公共危險的違建，如違建加蓋2層以上，並出租營業使用、占用消防通道影響救災、高密度居住使用的出租套房、屋頂違章建築樓層達2層以上等，一旦查報屬實，將優先拆除。

建設處說明，一旦接獲民眾檢舉施工中違章建築，除依建築法移送法辦外，移請掌管都市計畫法及區域計畫法執行單位，依據都市計畫法及區域計畫法規定如違反管制使用土地者，處新臺幣六萬元以上三十萬元以下罰鍰，並得限期令其變更使用、停止使用或拆除其地上物恢復原狀，並通報縣府稅捐單位進行違章建築查察併課稅，以彰顯遏止新違章建築擴張之強硬手段。

人力 建築 花蓮 違建 颱風

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