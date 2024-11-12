議員要求台東科技執法應設退場機制 警方：要更精確數據

台東縣警方取締交通違規改善用路安全，迄今共設置13處科技執法設備，若加上固定、移動式及警力取締，今年初累計至9月份，開罰金額已逾13億元，其中，科技執法貢獻一半以上。議員建議科技執法路段明顯改善，應有退場機制。縣警局表示，會評估研議。

縣警局表示，部分科技執法的設置點並非單一由警方來設置管理，包括公路局、縣府交通科、鄉鎮市建設或工務課也都有參與，是否有執法路段違規已有顯著改善，必須要做更精準的數據分析後，再評估研議是否退場，畢竟拆除後的設備也需完善妥處。

為取締交通違規改善用路安全，台東縣自2019年開始於南迴公路設置科技執法設備後，至今共設置13處，取締裁罰件數也一路增加，若加上固定、移動式及警力取締，今年初累計至9月份，開罰金額已逾13億元，其中，科技執法貢獻一半以上，取締件數超過3萬件。

雖然科技執法取締件數高，但部分路段確實有明顯改善，根據交通隊及公路局統計資料，以南迴公路台9戊線為例，區間速率科技執法路段在實施後，交通事故迄今只發生2件，降低交通事故達80%，雖實施期間不長，成功達到促使用路人依速限行駛，提高行車安全的目的。

為此，議員張國洲今天縣政總質詢時，建議科技執法路段明顯改善，應有退場機制，他認為科技執法最大的目的就是要養成民眾遵守交通規則的習慣，大家都守法了，也就可以用其他方式來取代科技執法，而不是到處都設置，搞得縣庫收入要靠取締，造成反感。