快訊

控柯文哲撫摸騷擾 璩美鳳：在會議室的動作讓我驚呆

祖克柏又再騙？稱FB沒人看新聞，Meta不想付錢

12強賽／大聯盟記者等不及想看台韓戰 「好想看南韓先發打線」

聽新聞
0:00 / 0:00

議員要求台東科技執法應設退場機制 警方：要更精確數據

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣警方取締交通違規改善用路安全，迄今共設置13處科技執法設備。議員建議科技執法明顯改善路段，應有退場機制。記者尤聰光／攝影
台東縣警方取締交通違規改善用路安全，迄今共設置13處科技執法設備。議員建議科技執法明顯改善路段，應有退場機制。記者尤聰光／攝影

台東縣警方取締交通違規改善用路安全，迄今共設置13處科技執法設備，若加上固定、移動式及警力取締，今年初累計至9月份，開罰金額已逾13億元，其中，科技執法貢獻一半以上。議員建議科技執法路段明顯改善，應有退場機制。縣警局表示，會評估研議。

縣警局表示，部分科技執法的設置點並非單一由警方來設置管理，包括公路局、縣府交通科、鄉鎮市建設或工務課也都有參與，是否有執法路段違規已有顯著改善，必須要做更精準的數據分析後，再評估研議是否退場，畢竟拆除後的設備也需完善妥處。

為取締交通違規改善用路安全，台東縣自2019年開始於南迴公路設置科技執法設備後，至今共設置13處，取締裁罰件數也一路增加，若加上固定、移動式及警力取締，今年初累計至9月份，開罰金額已逾13億元，其中，科技執法貢獻一半以上，取締件數超過3萬件。

雖然科技執法取締件數高，但部分路段確實有明顯改善，根據交通隊及公路局統計資料，以南迴公路台9戊線為例，區間速率科技執法路段在實施後，交通事故迄今只發生2件，降低交通事故達80%，雖實施期間不長，成功達到促使用路人依速限行駛，提高行車安全的目的。

為此，議員張國洲今天縣政總質詢時，建議科技執法路段明顯改善，應有退場機制，他認為科技執法最大的目的就是要養成民眾遵守交通規則的習慣，大家都守法了，也就可以用其他方式來取代科技執法，而不是到處都設置，搞得縣庫收入要靠取締，造成反感。

他也提到，既然要科技執法、科技辦案，全縣即時監視系統的維修似乎也是大小眼，科技執法的設備，無論是影像清晰度，還是網路速率都優於一般警監系統，且警監系統的故障率高，甚至有些已超過3個月都未維修，難道是科技執法好賺，才會特別照顧好設備。

台東縣一般即時警監系統的故障率高，甚至有些已超過3個月都未修復。圖／議員張國洲提供
台東縣一般即時警監系統的故障率高，甚至有些已超過3個月都未修復。圖／議員張國洲提供

交通事故 科技執法 退場機制

延伸閱讀

注意！台中41處科技執法路口 12月1日再新增27處執法

取締件數增至1萬5千多件！嘉市16路口設科技執法 議員籲增加說明減民怨

桃園10大肇事路口中壢最多 這路口全桃肇事第一最危險

「你違規了」新北交大首創寄送「期前宣導通知單」！39處新設科技執法12月上路

相關新聞

天兔颱風直逼…花蓮曾狂風吹落違建釀死傷 全拆陷困境

今年7月凱米颱風吹落花蓮市6樓違建磚牆砸到汽車，造成1死1重傷。眼看天兔颱風周末接近台灣，為避免類似憾事發生，花蓮縣府加...

廢棄纜繩重生 作品被說像「雞睪丸」 康木祥細說從頭

雕塑藝術家康木祥用廢棄纜繩創作「毛小孩」作品，陳列在基隆國門廣場。康木祥今天說，有人按讚，也有人形容像「雞睪丸」，不管是...

議員要求台東科技執法應設退場機制 警方：要更精確數據

台東縣警方取締交通違規改善用路安全，迄今共設置13處科技執法設備，若加上固定、移動式及警力取締，今年初累計至9月份，開罰...

孝三路餐飲店被鎖定檢舉占用騎樓 謝國樑勘查找平衡點

基隆市孝三路有不少餐飲店家，在騎樓擺放料理工具或桌椅，頻繁遭人檢舉違規。基隆市長謝國樑今早前往勘察時說，行人通道不是店家...

基隆2路口科技執法設備12月啟用 再這樣開車會收紅單

基隆市原有10處路口啟用「科技執法」，市警局表示，已在孝二路與忠四路口、安樂區基金一路208巷口建置科技執法設備，12月...

太魯閣邊坡崩塌無植被 民眾助做「種子球」拋灑盼發芽生長

太魯閣國家公園山林邊坡，因地震與風災影響出現土石崩落，沒有植物生長。為避免外來植物入侵，太魯閣國家公園管理處邀請民眾，利...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。