快訊

璩美鳳控柯文哲性騷 民眾黨：支持當事人提申訴

Tommy認偷吃！網挖「幫Yuma夾菜」影片：Ryu眼神直接變了

流通商戰／網家獲統一救命錢 詹宏志最後一搏能翻身？

花蓮狂犬病陽性案例居全台之冠 拚防疫注射率第一

中央社／ 花蓮縣12日電

花蓮縣過去1年檢出狂犬病陽性案例共13例，件數居全台之冠，縣府加強防疫，規劃辦理狂犬病巡迴注射，花蓮縣今年再度獲全台狂犬病防疫注射率評比第1名，已連續2年拿第1。

花蓮縣動植物防疫所長周黃得榮表示，在過去一年中，縣內檢出狂犬病陽性案例數共有13例，件數高居全台之冠，期間也發生民眾遭陽性案例動物咬傷狀況。感謝衛生單位的合作與通報，協助保障民眾健康；為了保護民眾及家中動物，更感謝鄉親及各鄉鎮巿公所的伙伴與縣府一同努力，持續規劃辦理狂犬病巡迴注射，體現防疫全民總動員的力量。

縣府統計，民國111年辦理狂犬病巡迴注射共198場次、施打2萬426隻動物；112年辦理狂犬病巡迴注射計212場次、施打2萬1286隻動物；今年相關工作正持續推動中。

花蓮縣長徐榛蔚透過新聞稿表示，民眾居家生活中可能都有很多與野生動物接觸的機會，但在疾病風險的考量上，必須提醒民眾多加注意。狂犬病防疫是重要的公共衛生事件，因為狂犬病一旦感染發病，致死率幾乎百分之百，在健康議題上，絕對沒有輕忽的本錢。

徐榛蔚說，為了保護民眾及家中動物免於受到狂犬病感染的風險，縣府團隊在政策推廣、資源調配和監控方面都是不遺餘力；其次，人畜共同疾病防疫也是一項專業工作，自102年台灣發現狂犬病後，包括動物防疫、野生動物保育、人醫疾管系統等，各單位都齊心的跨域合作，傾注了心力、時間和耐心。

徐榛蔚表示，連續2年獲得狂犬病防疫注射率評比台灣本島第一，是對花蓮防疫團隊工作的肯定，縣府將會持續配合中央防疫政策，努力強化各項防疫工作，以期早日解除狂犬病的威脅。

動物 狂犬病 花蓮

延伸閱讀

300年歷史日本盛岡山車至花蓮遊行 前導車LED螢幕竟現「敬悼」

賴清德六問徐榛蔚被酸立威…綠議員續追 怒吼縣府官員「閉嘴」

康芮颱風來犯「今晚至明晚風雨最劇」 花蓮急撤逾3千人

「縣長徐榛蔚、立委傅崐萁為您加油」 花蓮球場看板惹議

相關新聞

孝三路餐飲店被鎖定檢舉占用騎樓 謝國樑勘查找平衡點

基隆市孝三路有不少餐飲店家，在騎樓擺放料理工具或桌椅，頻繁遭人檢舉違規。基隆市長謝國樑今早前往勘察時說，行人通道不是店家...

基隆2路口科技執法設備12月啟用 再這樣開車會收紅單

基隆市原有10處路口啟用「科技執法」，市警局表示，已在孝二路與忠四路口、安樂區基金一路208巷口建置科技執法設備，12月...

太魯閣邊坡崩塌無植被 民眾助做「種子球」拋灑盼發芽生長

太魯閣國家公園山林邊坡，因地震與風災影響出現土石崩落，沒有植物生長。為避免外來植物入侵，太魯閣國家公園管理處邀請民眾，利...

世界12強棒球賽將開打 花蓮市公所轉播邀民眾為中華隊加油

2024年世界棒球12強賽事將開打，這次台灣取得預賽主辦權，將於台北大巨蛋和天母棒球場登場。花蓮市公所將於13日起，在遠...

300年歷史日本盛岡山車至花蓮遊行 前導車LED螢幕竟現「敬悼」

日本「盛岡山車」9日在花蓮市東大門夜市周邊遊行，但隊伍前導車車頂LED螢幕竟出現「敬輓」、「悼」等字樣，引起爭議，除了廠...

風雨達標準 宜蘭明停班停課

宜蘭縣政府宣布，參考中央氣象署最新預報資料與相關資訊，依據天然災害停止上班上課規定，明（31）日停止上班、停止上課；縣長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。