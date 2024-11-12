花蓮狂犬病陽性案例居全台之冠 拚防疫注射率第一

花蓮縣過去1年檢出狂犬病陽性案例共13例，件數居全台之冠，縣府加強防疫，規劃辦理狂犬病巡迴注射，花蓮縣今年再度獲全台狂犬病防疫注射率評比第1名，已連續2年拿第1。

花蓮縣動植物防疫所長周黃得榮表示，在過去一年中，縣內檢出狂犬病陽性案例數共有13例，件數高居全台之冠，期間也發生民眾遭陽性案例動物咬傷狀況。感謝衛生單位的合作與通報，協助保障民眾健康；為了保護民眾及家中動物，更感謝鄉親及各鄉鎮巿公所的伙伴與縣府一同努力，持續規劃辦理狂犬病巡迴注射，體現防疫全民總動員的力量。

縣府統計，民國111年辦理狂犬病巡迴注射共198場次、施打2萬426隻動物；112年辦理狂犬病巡迴注射計212場次、施打2萬1286隻動物；今年相關工作正持續推動中。

花蓮縣長徐榛蔚透過新聞稿表示，民眾居家生活中可能都有很多與野生動物接觸的機會，但在疾病風險的考量上，必須提醒民眾多加注意。狂犬病防疫是重要的公共衛生事件，因為狂犬病一旦感染發病，致死率幾乎百分之百，在健康議題上，絕對沒有輕忽的本錢。

徐榛蔚說，為了保護民眾及家中動物免於受到狂犬病感染的風險，縣府團隊在政策推廣、資源調配和監控方面都是不遺餘力；其次，人畜共同疾病防疫也是一項專業工作，自102年台灣發現狂犬病後，包括動物防疫、野生動物保育、人醫疾管系統等，各單位都齊心的跨域合作，傾注了心力、時間和耐心。

徐榛蔚表示，連續2年獲得狂犬病防疫注射率評比台灣本島第一，是對花蓮防疫團隊工作的肯定，縣府將會持續配合中央防疫政策，努力強化各項防疫工作，以期早日解除狂犬病的威脅。