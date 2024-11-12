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孝三路餐飲店被鎖定檢舉占用騎樓 謝國樑勘查找平衡點
基隆市孝三路有不少餐飲店家，在騎樓擺放料理工具或桌椅，頻繁遭人檢舉違規。基隆市長謝國樑今早前往勘察時說，行人通道不是店家的儲藏室，當地幾十年做生意的態樣要和行人權益要取得平衡，市府會輔導店家成立商圈，並研議改善方案。
孝三路一帶早年有不少報關行，因此除了有許多餐飲店面，也有不少小吃攤位，成為基隆人「覓食」的好去處。近期有名婦人不時檢舉孝三路店家，在騎樓擺設料理鍋具或桌椅，造成店家「困擾」。
謝國樑今早到孝三路了解現況時說，大概從明年的1月開始，市府就要規定基本上基隆的騎樓、街道，必須要留1.5公尺的行人空間。過去是1.3公尺，加寬到1.5公尺是向台北市的規定看齊，目標是基隆要增加更寬的人行環境。
謝國樑表示，小時候住在附近，孝三路一帶算是他的老家。現在因為被人檢舉的問題，讓店家過去幾十年來做生意的態樣造成困擾，市府協助從中會取得一些平衡。未來若再接獲有人檢舉孝三路店家違規，會請警方以勸導為主。
謝國樑強調，行人通行權益不論在全國哪個縣市，或者現今的普世價值都是最重要的，店家必須留出1.5公尺通道，不影響行人通行。希望孝三店家能夠大家結合組成商圈，再由市府都市發展處、產業發展處團隘，協助店家規畫如何擺設，在確保民眾行走權益間取得平衡。
孝三路林姓店家說，大家知道出現問題（有人檢舉）之後，有聯合起來開會，並請市府幫忙，很 幸運這個問題有被看見。店家也很想要組成商圈，因為這樣才能真正解決問題，化解困擾。市府願意幫忙，店家會全力配合，訂定寬度等規範後，大家會按照標準執行，讓民眾可以通行，店家也不會有損失。
孝三路騎樓管理討論告一段落後，謝國樑說，孝三路並不是仁愛區行走最艱困的地方，最近他走在仁愛區的街道，發現仁愛市場周圍也有占用騎樓情況，已請仁愛區公所督導及協調改善。
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