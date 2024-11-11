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太魯閣邊坡崩塌無植被 民眾助做「種子球」拋灑盼發芽生長

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
太管處志工9日在太魯閣峽谷音樂節時，邀請遊客一起用台灣原生種子製作種子球，昨天將其拋灑在中橫公路福德祠下方邊坡，期待種子發芽生長。圖／慈濟大學助理教授張木林提供
太管處志工9日在太魯閣峽谷音樂節時，邀請遊客一起用台灣原生種子製作種子球，昨天將其拋灑在中橫公路福德祠下方邊坡，期待種子發芽生長。圖／慈濟大學助理教授張木林提供

太魯閣國家公園山林邊坡，因地震與風災影響出現土石崩落，沒有植物生長。為避免外來植物入侵，太魯閣國家公園管理處邀請民眾，利用台灣原生種子做成「種子球」，並拋撒在邊坡，期待這些種子早日萌芽成長，形成原生植被，阻斷外來植物入侵。

太管處表示，自從403花蓮強震後，轄內新增不少崩塌地，原本相對穩定的植被也因坍方受傷；而新增的坍方地，很可能被強勢的銀合歡等外來植物捷足先登，嚴重影響園區裡的特殊原生植被。

為避免強勢外來植物入侵，太管處自6月起，與慈濟大學通識教育中心自然永續組專案助理教授張木林合作，召集熱心的志工與學生採集數10種台灣原生種先驅植物種子，經處理後製成種子球，拋灑在受傷的崩塌地上，希望原生種植物發芽成長。

太管處趁著峽谷音樂節活動，召集參與採種解說的志工在會場設攤，張木林則帶著學生到場幫忙，以立板與影片解說採種復育崩塌地的計畫與行動，邀請民眾一起製作種子球，吸引許多家長帶著孩子響應活動，整天下來超過300人參與。

太管處表示，遊客參加峽谷音樂節時，發現有機會以具體行動為經歷連續地震、颱風的太魯閣「做一件事」都感到開心，當天活動結束後，也送給每位完整參與活動的民眾一枚希望種子紀念胸章。

太管處指出，種子球是利用有機土、黏土混和加水，再加入志工採集處理好的密花苧麻、扭鞘香茅、構樹、駁骨丹、杜虹、車桑子等原生植物種子，活動共產生約20公斤種子球，昨天志工與師生陸續將其拋灑在中橫公路183.6公里福德祠下方邊坡，期待種子發芽生長。

太管處趁著峽谷音樂節活動，邀請民眾一起製作種子球，吸引許多人響應活動。圖／太管處提供
太管處趁著峽谷音樂節活動，邀請民眾一起製作種子球，吸引許多人響應活動。圖／太管處提供

地震 太魯閣國家公園 崩塌 花蓮強震

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