涉貪遭求刑20年…宜蘭縣長林姿妙議會答詢 數度喊冤：沒做壞事

宜蘭縣長林姿妙涉貪污遭求刑20年，林姿妙今天在施政總質詢回應議員提問，數度喊冤並感到委屈表示，她沒做壞事，做人實在，也對遭起訴的公務員感到不捨。

國民黨籍縣議員林岳賢今天在施政總質詢表示，檢察官求刑20年，多數縣民都相信林姿妙的清白，他想請教林姿妙對於檢方求刑的想法和感受，是否覺得委屈及遺憾。

林姿妙說，她做人簡單、認真做事且為人實在，檢方以一通不實的電話張冠李戴，冤枉、起訴她和縣府團隊，此外，她選完縣長隔天謝票結束後就撤離競總，隔2年這處作為總統、立委候選人競選總部，這處土地又不是她的，怎麼會知道要借給誰使用。

林姿妙表示，農業證明二層就可以決行，公文不用送到她批准，又不是她核准。另外，當縣長有1支公務電話，另1支她用了數十年的電話，檢方卻說她使用「王八機」，「王八機」是用完就丟了，她沒做壞事，為人實在，真的很冤枉。

至於檢方指控洗錢部分，林姿妙指出，她還沒40歲丈夫就過世，要扶養兒女，向人借錢要開支票給對方，檢方將丈夫過世至今數十年的金流連結起來冤枉她，令她十分心痛。縣民知道她是冤枉，連任時還多了好幾萬票，代表她不是檢方所指控的那種人。