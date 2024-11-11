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300年歷史日本盛岡山車至花蓮遊行 前導車LED螢幕竟現「敬悼」

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
日本盛岡山車9日在花蓮東大門夜市踩街，前方播音車頂竟出現「敬悼」字樣，引起爭議。圖／沈姓民眾提供
日本盛岡山車9日在花蓮東大門夜市踩街，前方播音車頂竟出現「敬悼」字樣，引起爭議。圖／沈姓民眾提供

日本「盛岡山車」9日在花蓮市東大門夜市周邊遊行，但隊伍前導車車頂LED螢幕竟出現「敬輓」、「悼」等字樣，引起爭議，除了廠商已聲明道歉，縣府觀光處長余明勲今天公開致歉，表示會追究廠商責任；縣長徐榛蔚則允諾與日方聯繫，盼取得對方諒解。

盛岡山車是日本岩手縣盛岡市指定的無形民俗文物，已有約300年歷史，為祈求風調雨順，邀請廟宇神轎繞境祈福的傳統儀式。盛岡山車2002年首度到花蓮，之後分別在2007、2016及2019年來台踩街遊行，花蓮市與盛岡市也在2019年正式締結友好城市。

民進黨縣議員胡仁順今天在縣議會定期大會縣政總質詢指出，盛岡山車9日晚間在花蓮東大門夜市遊行，除了動線混亂、夜市路幅小，縣長臉書直播畫面與音源也不同步，重點是活動前導車頂LED螢幕亮燈顯示「奠」、「敬悼」、「一同敬輓」、「千秋永別」等字樣，可說是對日方非常不尊重。

他說，山車睽違5年來花蓮，遊行活動卻有許多缺失，雖然廠商在9日當天深夜發聲明致歉，不過整體活動經費高達960萬元，縣府應該檢討並向業者咎責。

觀光處長余明勲表示，廠商已感到自責並道歉，站在他個人角度，認為人人都會有失誤的可能，不會繼續追究責任；而站在縣府的立場，後續會追究業者該負起的責任，這次活動造成縣民不適，公開向民眾道歉。

縣長徐榛蔚表示，針對友好城市部分，會盡快跟日方聯繫並取得對方諒解；活動遊行疏失部分，無論廠商、府方都會透過內部討論，找到圓滿解決的方法。

日本盛岡山車9日晚間在花蓮東大門夜市踩街，吸引民眾湧入欣賞。本報資料照片
日本盛岡山車9日晚間在花蓮東大門夜市踩街，吸引民眾湧入欣賞。本報資料照片
民進黨花蓮縣議員胡仁順表示，盛岡山車遊行活動有許多缺失，認為縣府應該檢討並向業者咎責。記者王思慧／攝影
民進黨花蓮縣議員胡仁順表示，盛岡山車遊行活動有許多缺失，認為縣府應該檢討並向業者咎責。記者王思慧／攝影
針對日本盛岡山車前導車出現不宜字樣，縣府觀光處長余明勲（左）今天公開致歉，表示會追究廠商責任；縣長徐榛蔚（右）則允諾與日方聯繫，盼取得對方諒解。記者王思慧／攝影
針對日本盛岡山車前導車出現不宜字樣，縣府觀光處長余明勲（左）今天公開致歉，表示會追究廠商責任；縣長徐榛蔚（右）則允諾與日方聯繫，盼取得對方諒解。記者王思慧／攝影

夜市 岡山 花蓮

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