花蓮招考13名森林護管員 58歲男報考完成年輕心願

林業保育署花蓮分署招考13名森林護管員，一連2天考試，有83名考生挑戰，報名及錄取人數均創新高，年齡最高58歲，最年輕22歲，要通過騎循環檔機車、背20公斤負重挑戰，還有筆試、口試等關卡。考試結果今天上午10時放榜。

58歲吳姓考生一頭灰白髮格外醒目，他說，父親任職舊稱林務局木瓜林區，接著調任池南工作站、南華工作站等，學生時期常隨父親到山林玩，從此愛上森林環境。當兵退伍時，想考森林護管員，當時有限制條件，需相關科系畢業，他讀電工科，不符合報考資格。

吳男說，原以為此生與森林護管員無緣，發現此次考試沒有限制學歷、年紀等，報考前準備1個多月，全力以赴拚圓夢。

22歲潘姓女子是此次最年輕考生，她說，平時有接觸山域相關活動，包含爬山、山域搜救，想把技能運用在工作上。

森林護管員月薪3萬2296元起，逐年考核最高晉升至4萬8444元，若工作地點在高山或偏遠處，可再提高。