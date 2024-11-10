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三代同樂闖關 基市宣導預防兒童事故傷害、關懷失智者

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市衛生局今天舉辦「三代同樂FUN心闖關趣」活動，安排老少團隊表演同樂。圖／基市衛生局提供
基隆市衛生局今天舉辦「三代同樂FUN心闖關趣」活動，安排老少團隊表演同樂。圖／基市衛生局提供

基隆市衛生局今天舉辦「三代同樂FUN心闖關趣」活動，讓家中長輩、爸媽與孩子們，藉由闖關和表演，希望民眾重視失智症防治及預防兒童事故傷害議題，共同守護家人健康，營造友善、安全的生活環境。

三代同樂FUN心闖關趣今天在仁愛國小舉辦，吸引約500人參加。活動邀請信義恩惠全人關懷協會、雙全幼兒園、安心幼兒園、七堵銀髮聚樂隊、基隆有氧舞蹈委員會表演，還有魔術表演，吸引觀眾目光。

會場的闖關活動安排家庭成員一起挑戰，在各項關卡中，輕鬆學習失智友善及兒童事故傷害防制的相關知識，讓自己和家人都能更健康。

衛生局長張賢政今天也在活動中，表揚用心守護及照顧高風險孕產婦的王立文婦產科診所、王孫斌婦產科診所，以及協助照顧代謝症候群民眾的27家基層診所。

今年優良哺集乳室競賽脫穎而出的6個單位，也在今天領取獎座和獎金。得獎者分別為績優組第1名三軍總醫院基隆分院附設民眾診療服務處正榮院區、第2名財政部關務署基隆關、第3名七堵火車站。親善組第1名基隆市天愛社會服務協會七堵親子館、第2名基隆港務分公司、第3名社團法人台灣幼兒早期教育協會暖暖親子館，分別頒發獎座及獎金。

張賢政說，失智症常會被誤認為正常老化現象，以致延誤及早治療時機，未來將積極建構失智友善的防護網，推廣正確的失智症識能與溝通技巧。兒童事故傷害也可以透過了解發生原因，有效避免傷害發生。

基隆市衛生局今天舉辦「三代同樂FUN心闖關趣」活動，透過闖關遊戲宣導失智症防治及預防兒童事故傷害議題。圖／基市衛生局提供
基隆市衛生局今天舉辦「三代同樂FUN心闖關趣」活動，透過闖關遊戲宣導失智症防治及預防兒童事故傷害議題。圖／基市衛生局提供
基隆市衛生局今天舉辦「三代同樂FUN心闖關趣」活動，會中表揚王立文婦產科診所、王孫斌婦產科診所。圖／基市衛生局提供
基隆市衛生局今天舉辦「三代同樂FUN心闖關趣」活動，會中表揚王立文婦產科診所、王孫斌婦產科診所。圖／基市衛生局提供
基隆市衛生局今天舉辦「三代同樂FUN心闖關趣」活動，希望民眾更加重視失智症防治及預防兒童事故傷害議題。圖／基市衛生局提供
基隆市衛生局今天舉辦「三代同樂FUN心闖關趣」活動，希望民眾更加重視失智症防治及預防兒童事故傷害議題。圖／基市衛生局提供
基隆市衛生局今天舉辦「三代同樂FUN心闖關趣」活動，會中表揚協助代謝症候群醫療院所代表。圖／基市衛生局提供
基隆市衛生局今天舉辦「三代同樂FUN心闖關趣」活動，會中表揚協助代謝症候群醫療院所代表。圖／基市衛生局提供
基隆市衛生局今天舉辦「三代同樂FUN心闖關趣」活動，安排老少團隊表演同樂。圖／基市衛生局提供
基隆市衛生局今天舉辦「三代同樂FUN心闖關趣」活動，安排老少團隊表演同樂。圖／基市衛生局提供

基隆港 失智症 衛生局

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