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花蓮招考13名森林護管員 58歲灰髮男報考完成年輕心願

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
林業保育署花蓮分署招考13名森林護管員，58歲吳姓考生（中）說，因嚮往大自然而報考，算是完成年輕的心願，盼能順利考上。圖／林保署花蓮分署提供
林業保育署花蓮分署招考13名森林護管員，58歲吳姓考生（中）說，因嚮往大自然而報考，算是完成年輕的心願，盼能順利考上。圖／林保署花蓮分署提供

林業保育署花蓮分署招考13名森林護管員，於昨天與今天考試，有83名考生挑戰，報名及錄取人數均創新高，年齡最高已58歲，最年輕22歲，皆需騎循環檔機車、揹20公斤負重衣挑戰。58歲吳姓考生說，因嚮往大自然而報考，算是完成年輕的心願，盼能順利考上。

花蓮分署表示，術科測驗騎循環檔車，負重20公斤跑走1500公尺，今天舉行筆試與口試，包括作文、森林及自然保育概論，測驗考生相關知識及應變能力。考試結果預計11日上午10時於花蓮分署門口及官網公告，並另寄發甄試結果通知書。

其中一頭灰白髮的考生引人注目，58歲吳先生說，父親任職舊稱林務局木瓜林區，接著調任池南工作站、南華工作站等，學生時期常跟父親到山林裡玩，從此喜歡上森林的環境。剛當兵退伍時，想考森林護管員，但有限制條件，需相關科系畢業，像是農校才可以考，但自己讀電工科，只好放棄。

吳先生說，原以為此生與森林護管員無緣，不過從網路上發現現在沒有限制學歷科系，年紀也無限制，因此準備1個多月卯足全力報考看看。負重考試以年紀來說的確有點壓力，不過還是盡力而為，筆試作文、選擇題盡力作答，希望有機會到林保署服務。

22歲潘小姐是最年輕的考生，她說，平時有接觸山域相關活動，像是爬山、山域搜救等，想把技能運用在這份工作上。術科考試覺得蠻簡單，體力可負荷；學科作文很上手，筆試難易度也還可以，只有口試比較難，因為自己口語表達能力差一點，前後準備大概2個月。

花蓮分署指出，錄取人員每月薪酬自3萬2296元起，未來逐年考核最高晉升至4萬8444元，明年也將依軍公教員工待遇調整情形調薪。依其工作地點屬高山或偏遠地區，可再提高薪酬；森林火災救火、夜間埋伏攔查及山域事故救援等高風險勤務，依項目與級別、參與時數，支給山地巡護作業費，並享有年終工作獎金、勞健保、勞工退休金、員工年度休假及未休畢慰勞假加班費等保障。

森林護管員術科考試，需負重20公斤跑走1500公尺。圖／林保署花蓮分署提供
森林護管員術科考試，需負重20公斤跑走1500公尺。圖／林保署花蓮分署提供
森林護管員術科測驗，其中一項需會騎循環檔車。圖／林保署花蓮分署提供
森林護管員術科測驗，其中一項需會騎循環檔車。圖／林保署花蓮分署提供

科系 花蓮

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