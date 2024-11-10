超現實地牛現跡 花蓮跳浪藝術季盼撫慰災後心靈

歷經0403強震，2024 PALAFANG花蓮跳浪藝術節以「星球爆裂觀測站」為主題，直面地震與花蓮共處經驗，藝術家涂維政以原住民傳說拼湊出「地牛」模樣，探索地震新面貌。

2024 PALAFANG花蓮跳浪藝術節由中央研究院地球科學研究所特聘研究員馬國鳳、策展人龔卓軍、那高．卜沌（Nakaw Putun）、寫寫字採編學堂創辦人王玉萍策展，共分主展區與衛星展區，今天開幕，花蓮縣長徐榛蔚在藝術家帶領下走訪主展區。

龔卓軍說，在策展前期，他不斷思考這究竟對花蓮是何種時刻，後來他漸漸體認到，不論是命題所比喻的「星球爆裂」還是地震，都是一種超現實時刻，生活場景中會看到大樓倒下、地面崩裂，但一旦那些時刻結束，超現實感受便會隨之消失。

「唯獨在藝術展覽，這種超現實感受是會被保留下來的。」龔卓軍說，像是藝術家伊祐．噶照（IyoKacaw）在石雕博物館外牆的大型藤蔓作品，或是進入展場立刻可見的涂維政作品，都展現一種超現實意象。

主展區參展藝術家包含伊祐．噶照、涂維政、2ENTER貳進、劉靜怡、張溥騰、盧俊翰、胡家瑜、陳政道、鍾順龍x莊慕華、公視「我們的島」及王煜松。

涂維政今天代表致詞，對藝術家來說，參與此次展覽才是超現實經驗，能如此近距離接觸地震專業，他企圖透過一段距離呈現如此恐怖的地震，而原住民神話就是那段距離，這是他歷來最大尺寸的作品，希望更多人能前來關心花蓮。

那高說，花蓮人往往在第一線面臨地震或是颱風，他人可能難以想像那樣的可怕程度，此次經馬國鳳帶領走訪MiDAS米崙地震工作站，藝術團隊更進一步認識地震，希望透過這檔展覽讓人們思考如何撫慰災後心靈，在斷層帶上繼續生活。

徐榛蔚表示，0403地震後真的很辛苦，縣府首要先恢復市容，怵目驚心的建築持續存在一刻都讓人驚慌，這檔展覽則是科學與藝術的結合，展現花蓮長久以來與土地共處的韌性，感謝展覽團隊共創花蓮的不可思議，讓人們能一直往前走。

「2024 PALAFANG花蓮跳浪藝術節－星球爆裂觀測站」主展即日起於花蓮縣石雕博物館、花蓮美術館展出至2025年1月5日。