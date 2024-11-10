快訊

雙重身分讓人震驚...補教女老師另一個身分竟是「AV女優」 學生都是國高中生

路人直呼「天公仔囝」！房車自撞「騎」上國道護欄懸空 駕駛急送醫

罕見4颱共存！颱風「天兔」將形成 粉專曝路徑、這日恐北上

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮養殖、定置網颱風損失1.7億元 現金救助開放申請

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
康芮颱風重創花蓮漁業，許多業者的漁網具浮球因強風、大浪破損、漂移或完全毀壞，損失慘重，整體災損金額近1.7億元。圖／花蓮縣政府提供
康芮颱風重創花蓮漁業，許多業者的漁網具浮球因強風、大浪破損、漂移或完全毀壞，損失慘重，整體災損金額近1.7億元。圖／花蓮縣政府提供

康芮颱風重創花蓮農業，縣內養殖漁業、定置漁業及畜牧場受損，整體災損金額約1.7億元。花蓮縣政府爭取農業部核定現金救助，漁業業者即日起至20日止，可到魚塭及漁場所在地的鄉鎮公所辦理；畜牧業救助待農業處積極爭取。

縣府農業處長陳淑雯指出，颱風強降雨導致魚池水沖刷至周邊區域，造成魚群大量流失，其中玉里鎮三民養殖漁業生產區最嚴重，玉里鎮、瑞穗鄉、壽豐鄉等地吳郭魚養殖魚塭受災面積，合計約17.06公頃、蜆類1.2公頃。

陳淑雯表示，縣內有7家定置漁業者12組定置漁網，漁民雖有收網防颱，但颱風仍造成許多業者漁網具浮球破損、漂移或完全毀壞，損失慘重。

據農業處初步統計，漁船筏與養殖魚塭因風災受損金額約810萬元，定置漁網為1億6800萬元，經與水試所會同漁會及所在地公所聯合現勘，爭取農業部核定現金救助。壽豐鄉、瑞穗鄉及玉里鎮魚塭養殖吳郭魚的業者、 壽豐鄉及玉里鎮養殖蜆的業者、豐濱鄉養殖白蝦的業者，以及定置漁業者，即日起至20日止可到所在地公所申請現金救助。

另玉里鎮、萬榮鄉、光復鄉及瑞穗鄉等地區16座牧場也風災受損嚴重，損失粗估約1480萬元，農業處近日已與畜產試驗所會同所在地公所現勘，將爭取農業部救助。

花蓮縣長徐榛蔚表示，當天然災害發生影響養殖物或設施受災時，請農友盡速向當地公所通報，也可運用農業部開發的農產業天然災害現地照相APP，記錄受災情形，加速公所確認受災情形及後續災情查報速度。

康芮颱風造成縣內養殖漁業、定置漁業及畜牧場受損，花蓮縣府爭取農業部核定現金救助，漁業業者即日起至20日止開放申請。圖／資料照
康芮颱風造成縣內養殖漁業、定置漁業及畜牧場受損，花蓮縣府爭取農業部核定現金救助，漁業業者即日起至20日止開放申請。圖／資料照

花蓮 農業處 農業部

延伸閱讀

偏西？北轉？第4颱天兔將形成 粉專曝路徑

3颱共存第4颱「天兔」有機會生成 氣象署：未來路徑周五是關鍵

影／盛岡山車花蓮踩街見「敬悼、奠」 承包廠商道歉了

桔梗、萬宜颱風接續生成 還有低壓在發展！不排除4颱共存

相關新聞

「老外做事比較謹慎」 野柳岬擱淺貨輪抽油時間再順延

中國大陸鈺洲啟航貨輪擱淺在野柳岬，抽油防漏作業因海象差難執行，馳援的離岸風電工程作業船「東方建設者」號，昨晚抵達基隆港，...

花蓮養殖、定置網颱風損失1.7億元 現金救助開放申請

康芮颱風重創花蓮農業，縣內養殖漁業、定置漁業及畜牧場受損，整體災損金額約1.7億元。花蓮縣政府爭取農業部核定現金救助，漁...

和平島天顯宮五龍點睛 林右昌代表賴清德說好話祈福

民進黨秘書長林右昌今到基隆和平島天顯宮為「五龍」點睛」時，祝福全境和民眾平安，並感謝天顯宮為社會祈福， 發揮安定民心，穩...

免費爽看電影吃爆米花…宜蘭國際綠色影展前進偏鄉放映好片

宜蘭國際綠色影展「移動電影院」巡迴下鄉，播放永續生態教育好片，還會送爆米花。今天下午在冬山1946文化基地放映由麥覺明導...

花蓮旅遊補助下月20日結束 半年花8億 預算僅用一半

花蓮4月地震後，交通部觀光署推出旅遊住宿補助，但上路近半年8.15億元額度僅用掉一半，12月20日將停止補助，縣府將向中...

太魯閣震後復建 颱風打回原點

太魯閣國家公園震後受創嚴重，太管處原預計今年底或明年農曆年前逐步開放部分景點步道，但接連颱風打亂進度，凱米颱風影響工程發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。