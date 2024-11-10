花蓮養殖、定置網颱風損失1.7億元 現金救助開放申請

康芮颱風重創花蓮農業，縣內養殖漁業、定置漁業及畜牧場受損，整體災損金額約1.7億元。花蓮縣政府爭取農業部核定現金救助，漁業業者即日起至20日止，可到魚塭及漁場所在地的鄉鎮公所辦理；畜牧業救助待農業處積極爭取。

縣府農業處長陳淑雯指出，颱風強降雨導致魚池水沖刷至周邊區域，造成魚群大量流失，其中玉里鎮三民養殖漁業生產區最嚴重，玉里鎮、瑞穗鄉、壽豐鄉等地吳郭魚養殖魚塭受災面積，合計約17.06公頃、蜆類1.2公頃。

陳淑雯表示，縣內有7家定置漁業者12組定置漁網，漁民雖有收網防颱，但颱風仍造成許多業者漁網具浮球破損、漂移或完全毀壞，損失慘重。

據農業處初步統計，漁船筏與養殖魚塭因風災受損金額約810萬元，定置漁網為1億6800萬元，經與水試所會同漁會及所在地公所聯合現勘，爭取農業部核定現金救助。壽豐鄉、瑞穗鄉及玉里鎮魚塭養殖吳郭魚的業者、 壽豐鄉及玉里鎮養殖蜆的業者、豐濱鄉養殖白蝦的業者，以及定置漁業者，即日起至20日止可到所在地公所申請現金救助。

另玉里鎮、萬榮鄉、光復鄉及瑞穗鄉等地區16座牧場也風災受損嚴重，損失粗估約1480萬元，農業處近日已與畜產試驗所會同所在地公所現勘，將爭取農業部救助。