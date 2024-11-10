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和平島天顯宮五龍點睛 林右昌代表賴清德說好話祈福
民進黨秘書長林右昌今到基隆和平島天顯宮為「五龍」點睛」時，祝福全境和民眾平安，並感謝天顯宮為社會祈福， 發揮安定民心，穩定社會的作用。
天顯宮在主殿後方的擋土牆設置五龍壁雕，20多年前完成揭幕時，邀請當時擔任總統的陳水扁到場，持朱筆為五龍壁雕逐一點睛祈福。
天顯宮管委會主委張朝明說，五龍壁雕多年後略有毀損，管委會雇工整修完成後，原本希望再邀請現任總統為五龍點睛，但因賴總統無法成行，委由林右昌代表到場，先到大殿上香後，轉往大殿後方，依序述說吉祥話，並為五龍點睛。完成後再啟動開關，五龍口中噴水，注滿水池。
林右昌說， 很榮幸代表賴總統主持五龍點睛開水祈福儀式，天顯宮是基隆地地重要信仰中心，信眾更擴及全台灣。他為五龍點睛時分別「說好話」，為國家、社會、士農工商、長者和年輕一代祈福，祝福民眾來參拜、參觀時地點，都能心想事成。
林右昌表示，台灣是個有福氣的島嶼和國家，不論是疫情衝擊和國外的戰爭，台灣經濟都表現平穩。對岸中國大陸現在經濟很差，很多民眾沒工作。台灣也面臨挑戰，但在蔡、賴兩位總統領導下，經濟數據依然有亮眼的表現，這是大家共同打拚的成果，同時感謝天顯宮為社會祈福， 發揮安定民心，穩定社會的作用。
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