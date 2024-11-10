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「老外做事比較謹慎」 野柳岬擱淺貨輪抽油時間再順延

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
離岸風電工程作業船「東方建設者」號今天前往野柳岬海域，因為水文探測等作業時間拉長，原定今晚為鈺洲啟航號抽油時間也將往後延。圖／讀者提供
離岸風電工程作業船「東方建設者」號今天前往野柳岬海域，因為水文探測等作業時間拉長，原定今晚為鈺洲啟航號抽油時間也將往後延。圖／讀者提供

中國大陸鈺洲啟航貨輪擱淺在野柳岬，抽油防漏作業因海象差難執行，馳援的離岸風電工程作業船「東方建設者」號，昨晚抵達基隆港，今天前往野柳岬海域，原估今晚開始由抽油，但因水文探測等作業時間拉長，抽油時間也將往後延。

鈺洲啟航貨輪10月31日凌晨擱淺在野柳岬海岸，船上裝載247噸重油、37噸柴油和6280公升滑油，各界憂心油料外洩汙染海洋。

交通部航港局和承保的保險公司會商善後方案，委由海歷15號海事平台船執行抽油作業，但因象不佳，工程人員直到11月4日才登上鈺輪，完成堵漏作業，接著巡檢油櫃未受損，無立即危害。由於油孔浸泡在海中，平台船又也因海浪拍打搖晃，無法用吊臂將發電機等施工機具送上貨輪，抽油作業受阻。

東北季風季節已來臨，野柳外海很難平穩，航港局洽商離岸風電業者支援具動態定位系統的東方建設者號支援，希望早日抽取鈺輪油料，化解生態危機。

東岸風能科技公司網站簡介東方建設者號，形容這艘船是能讓工程人員「走路上工」，因為船上具有船與風機高空對接的空橋，能讓工程人員直抵海上風機。

東方建設者號動態定位系統具備感測器，可監測水流、風速、船體姿態，再由控制電腦依數據計算船隻受力與移動方向傳送至推進器，由電腦控制朝特定方向推進，抵銷船隻外力，讓船舶維持在定點。

鈺輪抽油團隊人員表示，原本預估東方建設者號今天上午到場，下午運送抽油機具到鈺輪上面，今晚就可以開始抽油。但因「老外做事比較謹慎」，考量擱淺海域海底多礁岩，東方建設者號人員要先探測附近海域水深等數據，確認船隻作業安全，才會慢慢接近鈺輪，使得後續作業也要往後順延。

離岸風電工程作業船「東方建設者」號今天前往野柳岬海域，因為水文探測等作業時間拉長，原定今晚為鈺洲啟航號抽油時間也將往後延。圖／讀者提供
離岸風電工程作業船「東方建設者」號今天前往野柳岬海域，因為水文探測等作業時間拉長，原定今晚為鈺洲啟航號抽油時間也將往後延。圖／讀者提供

基隆港 航港局 野柳

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