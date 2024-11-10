免費爽看電影吃爆米花…宜蘭國際綠色影展前進偏鄉放映好片

宜蘭國際綠色影展「移動電影院」巡迴下鄉，播放永續生態教育好片，還會送爆米花。今天下午在冬山1946文化基地放映由麥覺明導演花17年拍攝的「山椒魚來了」與台灣首部蝴蝶紀錄片詹家龍導演拍攝「消失的紫斑蝶」，影片中許多珍貴畫面，值得一看。

今年滿20歲的宜蘭國際綠色影展是「全台最長壽的環境影展」，每年都讓愛好綠色影展人士期待，期間曾歷經疫情等因素停辦，今年是第14屆，安排28部國內外影片，播放49場次，除了安排在新月影城播放，為兼顧偏遠觀眾需求，特別安排移動電影院。

今天下午在冬山鄉放映兩部影片，分別是2時30分播放的山椒魚來了片長105分鐘，4時20分播放消失的紫斑蝶片長83分鐘，兩部都是去年上映珍貴生態記錄影片。

山椒魚來了耗時17年拍攝，記錄台灣特有的冰河孑遺生物山椒魚的調查，30人團隊為了全世界只有台灣才看得到的珍稀特有種，惡劣天氣中從中央山脈前往奇萊東稜調查，在高山溪源重複著深蹲、翻石的動作，過程非常辛苦。

知名導演麥覺明的作品多次榮獲金鐘獎殊榮，這次為了山椒魚影片，還特別邀請伍佰首次為電影旁白獻聲，開啟許多觀眾對台灣原生種山椒魚的探索生態之旅。

消失的紫斑蝶是導演詹家龍花了5年時間拍攝，奔走森林、上山下海記錄蝴蝶點滴的作品，搭配細膩深情的旁白、可愛有趣動畫及配樂，帶領觀眾進入紫斑蝶的微觀世界，感受紫斑蝶的一生。

詹家龍台灣大學昆蟲學研究所畢業，路野生態影像公司負責人，2020年曾以紀錄片蟲生-微觀墾丁獲台灣生態環境影展最佳攝影獎，其他獲獎紀錄還包括2002年福特保育暨環保獎首獎、2007年日本JFA協會創意大賞等獎。

影展接下來前往山地鄉，11月12日上午及晚上分別在南澳國小與蓬萊國小放映狗狗科學家的垃圾歷險等片，邀請原住民族氣候變遷聯盟與極富倡議經驗的在地青年對談，藉由放映探討審視氣候變遷衍生的公正轉型議題；15日晚上在大同鄉寒溪社區活動中心，播映與山林息息相關的「巡山員守護的山林朋友們」等片，從入山角度檢視與山林關係。