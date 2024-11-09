影／盛岡山車花蓮踩街見「敬悼、奠」 承包廠商道歉了

日本岩手縣盛岡山車今晚在花蓮東大門夜市踩街，吸引大批民眾圍觀，但遊行隊伍前方播音車車頂出現「敬輓」、「悼」等字樣，引起熱議，承包商今晚緊急聲明，為出現不妥字樣致歉。

盛岡山車是盛岡市指定的無形民俗文物，已有約300年歷史，相隔5年後，今年是第5度來到花蓮，為震後的花蓮加油打氣，盛岡市長內館茂率百人來台，活動晚間熱鬧登場，頗受肯定，也為東大門夜市帶來人潮，卻因播音車頂出現「敬悼」、「奠」等字樣，引起網友熱烈討論。

承包商光點整合行銷晚間發出3點聲明，表示疏忽在租車時未查明用途，在遊行時又未注意關閉車頂LED電源，才出現不妥字樣，向有關單位及大眾、主辦單位花蓮縣政府及日本友人表達最深的歉意。

一、本公司向廠商租用的播音車，並未查明其用途這是我們第一個疏忽。

二、原車工作人員一時疏忽，未將播音車倒臥在車頂的LED電源關閉，導致出現不妥字樣，在此向有關單位和大家表達最深的誠摯道歉。

三、本事件純屬行政疏失，卻讓縣府與貴賓蒙受巨大信譽傷害，本公司責無旁貸，將負起所有行政責任，並深切反省檢討改進，保證不再發生同樣事件。

最後，我們再次向所有花蓮鄉親、主辦單位花蓮縣政府及日方友人表達最深的歉意，期盼大家秉持深愛花蓮的仁厚之心，理性看待，請勿在網路惡意傳播，反而傷害了日台雙方情誼，並懇請大家給予我們改進的機會。