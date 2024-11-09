聽新聞
0:00 / 0:00

影／盛岡山車花蓮踩街見「敬悼、奠」 承包廠商道歉了

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
日本盛岡山車今晚在花蓮東大門夜市踩街，前方播音車頂竟出現「敬悼」字樣，廠商晚間發聲明道歉。圖／沈姓民眾提供
日本盛岡山車今晚在花蓮東大門夜市踩街，前方播音車頂竟出現「敬悼」字樣，廠商晚間發聲明道歉。圖／沈姓民眾提供

日本岩手縣盛岡山車今晚在花蓮東大門夜市踩街，吸引大批民眾圍觀，但遊行隊伍前方播音車車頂出現「敬輓」、「悼」等字樣，引起熱議，承包商今晚緊急聲明，為出現不妥字樣致歉。

盛岡山車是盛岡市指定的無形民俗文物，已有約300年歷史，相隔5年後，今年是第5度來到花蓮，為震後的花蓮加油打氣，盛岡市長內館茂率百人來台，活動晚間熱鬧登場，頗受肯定，也為東大門夜市帶來人潮，卻因播音車頂出現「敬悼」、「奠」等字樣，引起網友熱烈討論。

承包商光點整合行銷晚間發出3點聲明，表示疏忽在租車時未查明用途，在遊行時又未注意關閉車頂LED電源，才出現不妥字樣，向有關單位及大眾、主辦單位花蓮縣政府及日本友人表達最深的歉意。

聲明全文如下：

一、本公司向廠商租用的播音車，並未查明其用途這是我們第一個疏忽。

二、原車工作人員一時疏忽，未將播音車倒臥在車頂的LED電源關閉，導致出現不妥字樣，在此向有關單位和大家表達最深的誠摯道歉。

三、本事件純屬行政疏失，卻讓縣府與貴賓蒙受巨大信譽傷害，本公司責無旁貸，將負起所有行政責任，並深切反省檢討改進，保證不再發生同樣事件。

最後，我們再次向所有花蓮鄉親、主辦單位花蓮縣政府及日方友人表達最深的歉意，期盼大家秉持深愛花蓮的仁厚之心，理性看待，請勿在網路惡意傳播，反而傷害了日台雙方情誼，並懇請大家給予我們改進的機會。

盛岡山車活動承包商今晚發出聲明，為播音車頂出現不妥字樣道歉。記者王燕華／翻攝
盛岡山車活動承包商今晚發出聲明，為播音車頂出現不妥字樣道歉。記者王燕華／翻攝
日本盛岡山車今晚在花蓮東大門夜市踩街，吸引民眾湧入欣賞。記者王燕華／攝影
日本盛岡山車今晚在花蓮東大門夜市踩街，吸引民眾湧入欣賞。記者王燕華／攝影
日本盛岡山車今晚在花蓮東大門夜市踩街，吸引民眾湧入欣賞。記者王思慧／攝影
日本盛岡山車今晚在花蓮東大門夜市踩街，吸引民眾湧入欣賞。記者王思慧／攝影
日本盛岡山車今晚在花蓮東大門夜市踩街，吸引民眾湧入欣賞。記者王燕華／攝影
日本盛岡山車今晚在花蓮東大門夜市踩街，吸引民眾湧入欣賞。記者王燕華／攝影

岡山 日本 花蓮縣政府

延伸閱讀

影／盛岡山車踩街盛況空前 前導車「敬輓、悼」如帶頭出殯惹議

日本盛岡山車今晚東大門踩街 空運上千顆蘋果今、明在花蓮展售

颱風後大量漂流木沖花蓮沿岸住宅 可通報優先處理

支持在地創生！老旅社變裝攜世界首獎花蓮茶職人推好茶

相關新聞

影／盛岡山車花蓮踩街見「敬悼、奠」 承包廠商道歉了

日本岩手縣盛岡山車今晚在花蓮東大門夜市踩街，吸引大批民眾圍觀，但遊行隊伍前方播音車車頂出現「敬輓」、「悼」等字樣，引起熱...

花蓮旅遊補助下月20日結束 半年花8億 預算僅用一半

花蓮4月地震後，交通部觀光署推出旅遊住宿補助，但上路近半年8.15億元額度僅用掉一半，12月20日將停止補助，縣府將向中...

太魯閣震後復建 颱風打回原點

太魯閣國家公園震後受創嚴重，太管處原預計今年底或明年農曆年前逐步開放部分景點步道，但接連颱風打亂進度，凱米颱風影響工程發...

國5接蘇花改預算翻倍 估2032完工

國道5號銜接蘇花改工程建設計畫盼解決塞車問題，行政院長卓榮泰昨說，經費已從178億元上調到370億元，「今天不做，明天連...

「韻釀太魯閣」 音樂慰人心

太魯閣國家公園因4月地震受創，正逐步恢復元氣，太管處以「韻釀太魯閣」為主題籌辦音樂節，用音樂撫慰人心，昨在太魯閣台地登場...

影／盛岡山車踩街盛況空前 前導車「敬輓、悼」如帶頭出殯惹議

睽違5年，日本岩手縣盛岡山車再度跨海而來，今晚在花蓮市區踩街遊行，呈現原汁原味的日本文化，吸引大批民眾圍觀，東大門夜市迎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。